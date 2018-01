Prof. Kołodko: Więcej na służbę zdrowia - mniej na armię i urzędników

Mówišc o negocjacjach jakie lekarze-rezydenci prowadzili w pištek z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem były minister finansów Grzegorz Kołodko zwrócił uwagę, że jeœli lekarze chcš wzrostu wydatków na służbę zdrowia "oznacza to, że udział wydatków na coœ innego powinien się zmniejszyć".

W pištek doszło do zakończonego fiaskiem spotkania ministra Radziwiłła z lekarzami-rezydentami. Rozmowy, rozpoczęte ok. godz. 17:30 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta, nie przyniosły rozwišzania napiętej sytuacji w służbie zdrowia. W spotkaniu, oprócz rezydentów i ministra zdrowia, brał również udział Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego premiera.

Lekarze-rezydenci domagajš się natychmiastowego podniesienia nakładów na służbę zdrowia, tymczasem rzšd proponuje, by nakłady na ten cel zwiększać do 6 proc. PKB do 2025 roku. Zdaniem rezydentów jest to zbyt wolne tempo wzrostu wydatków.

Od poczštku stycznia lekarze wypowiadajš klauzule opt-out, pozwalajšce im na pracę przez ponad 48 godzin w tygodniu. W efekcie niektóre szpitale majš problem z obsadzeniem dyżurów.

Były minister finansów mówił w TVN24, że aby preferować wydatki na służbę zdrowia kosztem wydatków na inne cele należy odpowiedzieć na pytanie "czy stan niedofinansowania służby zdrowia jest na tyle poważny, że nakłady powinny rosnšć szybciej niż na inne działy". Prof. Kołodko zwrócił uwagę, że w zarzšdzaniu finansami publicznymi należy "zachowywać pewnš harmonię".

Ekonomista podkreœlił, że skoro lekarze chcš, aby wydatki na ochronę zdrowia rosły, to "domagajš się tego, aby udział wydatków na coœ innego się zmniejszał". Pytanie więc, zdaniem prof. Kołodki, brzmi: na co zmniejszać wydatki, żeby zwiększać na ochronę zdrowia?



ródłem oszczędnoœci, zdaniem prof. Kołodki, mogłyby być wydatki na obronnoœć, urzędników administracji rzšdowej oraz biurokrację w samorzšdach.

Obecnie na służbę zdrowia przeznaczane jest ok. 4,7 proc. PKB. Z raportu OECD z poczštku 2017 roku wynika, ze spoœród 35 krajów rozwiniętych uwzględnionych w raporcie mniej na służbę zdrowia wydajš jedynie Turcja, Łotwa i Meksyk.