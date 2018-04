Statystyk reprezentacji: Amerykanie i Rosjanie pytali o radę

Statystyk siatkarskiej reprezentacji Polski i pierwszy trener grajšcej w PlusLidze Stoczni Szczecin.

Rzeczpospolita: Jak się zostaje statystykiem? Sš specjalne kursy, jak w przypadku trenerów?

Michał Mieszko Gogol: Zacznę od problemu. Włoska firma Data Project zmonopolizowała rynek, jeœli chodzi o oprogramowanie. Poczštkujšcemu statystykowi trudno o dostęp do pełnej wersji programu, bo kosztuje to dużo pieniędzy. Można korzystać z wersji demo, ale jest ona poważnie ograniczona. W moim przypadku było jeszcze trudniej, bo na starej wersji demo można było zapisać ledwie 100 kodów i program automatycznie się wyłšczał. Byłem jednak zawzięty, nie rezygnowałem i uparcie włšczałem oprogramowanie od nowa.

Kiedyœ to Włosi uchodzili za mistrzów w tej dziedzinie...

My się uczyliœmy od nich, podpatrywaliœmy. Mieliœmy jednak swoje przemyœlenia, które przelewaliœmy na arkusze kalkulacyjne. Połšczyliœmy polskš kreatywnoœć z wiedzš zaczerpniętš od Włochów. Często zdarzały się sytuacje, w których Rosjanie i Amerykanie pytali nas o radę. Uważam, że dzisiaj polscy statystycy sš jednymi z najlepszych na œwiecie.

W siatkówce wszystko już zostało policzone?

Gromadzimy olbrzymie iloœci danych, siatkówka stała się bardzo analitycznš dyscyplinš, ale ludzie sš nieprzewidywalni. Rozgrywajšcy potrafiš zmieniać się z seta na set i kamuflować zagrania.

Studiował pan na uczelni technicznej. To się przydaje w siatkówce?

Mam wykształcenie techniczne i najbardziej jestem zadowolony z tego, że nauczyłem się programować. Bezpoœrednio po studiach napisałem kilka aplikacji, które bardzo ułatwiały analizy. Teraz wyszedłem z wprawy, zapomniałem kodów, funkcji i musiałbym się solidnie napocić, żeby napisać jakiœ zaawansowany program. Warto odkrywać nowe możliwoœci, systematyzować wszystkie analizy, tworzšc aplikacje. Gdyby był na to czas, chętnie bym usiadł z kimœ, kto czuje siatkówkę, i przelał swoje pomysły na komputer.

Podczas meczów bardzo często widać trenerów korzystajšcych z zestawów słuchawkowych. Komunikacja trwa cały czas?

Mieliœmy takš komunikację w Rzeszowie z trenerem Resovii Andrzejem Kowalem. Teraz stoję po drugiej stronie barykady i bardzo podziwiam Andrzeja, jak on to wszystko wytrzymywał. Jestem trenerem i z tej perspektywy widzę, jak mocno trzeba główkować, a tu jeszcze ktoœ odzywa się w słuchawce. Czasami mówiłem dużo, a czasami podawałem tylko detale. Kiedy set albo mecz wkracza w decydujšcš fazę, to przekaz musi być prosty. Bywało, że za bardzo się rozgadywałem, i chwała Andrzejowi, że to wytrzymywał. Bardzo umiejętnie filtrował informacje. Bywało, że krzyczałem do słuchawki, jakie rozwišzanie warto wybrać, a on ze stoickim spokojem analizował, czy to rzeczywiœcie najlepszy pomysł.

Kto pana wcišgnšł w œwiat siatkarskich statystyk?

Miłoœciš do siatkówki zaraził mnie ojciec, ale jeœli chodzi o zajmowanie się statystykami, to chyba był to Stanisław Goœciniak (jeden z najlepszych siatkarzy œwiata lat siedemdziesištych, potem trener – red.). W dużej mierze dzięki niemu wylšdowałem w AZS Częstochowa. Goœciniak jeszcze w latach siedemdziesištych prowadził obserwacje. Pokazywał mi zeszyty z tamtych lat. Wymyœlił własny system zapisu, trochę takie hieroglify, i każdš akcję potrafił w ten sposób opisać. Podam przykład: jeżeli „ptaszek" miał dwa skrzydła, oznaczało to dwublok, a jeœli trzy skrzydła, to w akcji był potrójny blok. Podczas mistrzostw Europy juniorów pokazał mi, w jaki sposób to robił. Można powiedzieć, że wtedy się zaczęła moja przygoda ze statystykami.

rozmawiał Łukasz Majchrzyk