Liga Narodów: Serbowie za mocni dla Polaków

Polska przegrała z Serbią 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) w meczu siatkarskiej Ligi Narodów i spadła na piąte miejsce w tabeli rozgrywek - czytamy w Onecie.

Pierwsze piłki były wygrywane naprzemiennie przez obie drużyny, a najczęściej powtarzającym się wynikiem był oczywiście remis. Przewagę osiągnęli Polacy, którzy od stanu 7:7 zdobyli trzy punkty z rzędu, między innymi wygrywając pierwszą długą wymianę, w siatkę zaatakował wówczas w próbie kontrataku Srecko Lisinac - relacjonuje Onet.

Poniżej dalsza część artykułu

Chwilę po przerwie na żądanie Serbia zdołała wyrównać na 17:17, a nawet zaczęła nadawać ton rozgrywce. Ekipa z Bałkanów na ostatniej prostej pierwszego seta zdołała uzyskać serię czterech punktów, ale przy stanie 24:21 polscy siatkarze wybronili dwie piłki setowe. Niestety serwis w siatkę zakończył emocje w tej części spotkania, wygranej przez Serbię 25:23 - 1:0.

Podopiecznym trenera Nikoli Grbicia udało się przenieść dobrą formę z końcówki poprzedniego seta do drugiej odsłony. Tym sposobem Serbia była o krok przed Biało-Czerwonymi, pomagał im w tym szczelny blok i więcej dokładności w odbiorze.

Dzięki tym czynnikom rywale prowadzili w tym secie na przykład 7:4, a później także 18:15. Wtedy w grze Polaków nastąpił ewidentny progres, udało się zdobyć pięć z rzędu punktów, w tym cztery w jednym ustawieniu. Dobrze serwował w tym fragmencie gry Fabian Drzyzga, a polski blok dwukrotnie zatrzymał Marko Ivovicia.

Serbia wróciła do gry, doprowadzając do remisu 22:22 jeszcze raz udowadniając, że mocne końcówki setów to ich wielki atut. W finałowych atakach Atanasijević i Kovacević wyczuwali intencje blokujących, obijali ich lub kiwali skutecznie. Wszystko zakończył prosty błąd Bartosza Kurka, który po dotknięciu siatki przyczynił się do drugiego przegranego seta w tym samym stosunku 23:25 – 0:2.

Set numer trzy rozpoczął się dla Polski najlepiej ze wszystkich dotychczasowych, od prowadzenia trzypunktowej 4:1. Później jednak w grze atak za atak i coraz szybszych wymianach podopieczni Vitala Heynena stracili wypracowaną zaliczkę. Gra Polaków się rozsypała, po tym dwukrotnie pomylił się Bieniek.

Na niewiele zdały się reprymendy i przerwa na żądanie wzięta przez belgijskiego szkoleniowca, po chwili Polacy przegrywali nawet różnicą czterech „oczek” 9:13, a później 11:15. To nie był jednak koniec Biało-Czerwonych w tym spotkaniu. Dobrą zmianę dał wprowadzony na boisko Damian Schulz, a Artur Szalpuk i Jakub Kochanowski wygrali indywidualne pojedynki na siatce, po czym prowadzili Polacy 20:19.

Po raz kolejny okazało się jednak, że ostatnie wymiany nie są mocnym punktem polskiej reprezentacji. Serbowie grali na rozpędzonego Atanasijevicia, a Polacy znów pomogli nieskutecznością. Mecz zakończył się w trzech setach przegranych przez Polskę identycznie 23:25 – 0:3.

W tabeli Ligi Narodów Biało-Czerwoni zajmują piąte miejsce za Francją, Rosją, USA i Brazylią. Nasi siatkarze zgromadzili 23 pkt.

Polska – Serbia 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

Polska: Drzyzga, Kochanowski, Kwolek, Kurek, Bieniek, Szalpuk, Żurek (libero); Schulz, Mika, Łomacz, Bednorz, Lemański, Muzaj, Piechocki

Serbia: Kovacević, Ivović, Lisinac, Krsmanović, Jovović, Atanasijević, Rosić (libero), Okolić, Katić, Mijailović, Luburić, Majstrović, Podrascanin, Kostić