Gwiazda "Przyjaciół" Matthew Perry: Pobiłem premiera Kanady

Perry i Trudeau chodzili do tej samej szkoły podstawowej w Ontario. Kiedy późniejszy gwiazdor "Przyjaciół" był w piątej klasie razem ze szkolnym kolegą Chrisem Murray'em - jak przyznał w programie "Jimmy Kimmel Live" - pobił o dwa lata młodszego Trudeau.

Dlaczego? - Nie pamiętam. Biliśmy go obaj. Chyba chodziło o to, że był świetnym sportowcem i pobiliśmy go z zazdrości - wspominał Perry, który w serialu "Przyjaciele" wcielił się w postać Chandlera.

Co ciekawe Perry pobił wówczas syna premiera (szefem rządu był w tamtym czasie ojciec obecnego premiera Pierre Trudeau), który na dodatek zatrudniał matkę Perry'ego, Suzanne Morrison, na stanowisku sekretarza prasowego.

- Byłem głupim dzieciakiem - wspomina tamto wydarzenie Perry.

I żartując przekonuje, że tamto wydarzenie mogło przyczynić się do tego, że Justin został premierem Kanady.

- Pomyślał wtedy pewnie: przerosnę ich. I przerósł - mówi aktor.