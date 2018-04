Rozbijanie Unii a uśmiercanie demokracji

Zarzut serwilizmu i upolitycznienia postawiony sędziom unijnym brzmi groteskowo.

Funkcjonowanie współczesnych demokracji konstytucyjnych oparte jest na zasadzie rzšdów prawa rozumianej jako podporzšdkowanie wszystkich prawu i podstawowym regułom okreœlajšcym relacje między władzami. Głównš rolę odgrywa reguła powœcišgliwoœci, zgodnie z którš przedstawiciele władz publicznych działajš z poszanowaniem podziału kompetencji i nie próbujš zawłaszczać cudzych. Jej znaczenie eksponujš profesorowie Uniwersytetu Harvarda w ważnej ksišżce „Jak umierajš demokracje", akcentujšc, że bez zachowania powœcišgliwoœci żadna konstytucja nie zagwarantuje przetrwania podziału władzy, demokracji i rzšdów prawa. Ta zasada jest podstawš demokracji w USA, a także Unii Europejskiej. Mimo wszelkich różnic między federacjš amerykańskš a UE, w tym akurat nie ma odmiennoœci. Oba systemy wyrosły ze wspólnych doœwiadczeń i konwergencji systemów państw członkowskich, przy czym prawo unijne na bazie doœwiadczeń systemów kontynentalnego i common law, co może utrudniać pojmowanie jego mechanizmów prawnikom niedostrzegajšcym tego kontekstu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Unia opiera się na pierwszeństwie i bezpoœrednim stosowaniu prawa unijnego oraz na szczególnych relacjach kompetencyjnych między TSUE a sšdami krajowymi. Zasada pierwszeństwa dostrzeżona została w sprawach Van Gend & Loos oraz Costa v E.N.E.L. i rozwinięta w kolejnych judykatach. Przypieczętowana przyjęciem jej jako zasady prawa unijnego przez państwa członkowskie. Zgodnie z art. 90 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska na podstawie umowy międzynarodowej przekazała sšdom unijnym okreœlone uprawnienia. Pierwszeństwo dotyczy stosowania, a nie obowišzywania prawa unijnego, uprawnienia do wykładni prawa UE ma więc TSUE i pozostałe sšdy UE, a nie trybunały konstytucyjne (art. 19 TUE, art. 267 TFUE). TSUE ani sšdy unijne nie majš zaœ uprawnień do uchylania norm krajowych uznanych za niezgodne z prawem unijnym. O obowišzywaniu prawa unijnego w polskim porzšdku konstytucyjnym wypowiedział się aprobujšco TK w wyroku z 11 maja 2005 r., K 18/04, nie kwestionujšc zasady pierwszeństwa prawa unijnego w stosowaniu, a dostrzegajšc nadrzędny charakter norm Konstytucji RP w obowišzywaniu. Kompetencje orzecznicze TK nie mogš być rozszerzone poza granice art. 188 konstytucji nie tylko z uwagi na brzmienie norm traktatowych, lecz przede wszystkim wyczerpujšcy charakter polskiej regulacji konstytucyjnej.

Poszanowanie relacji kompetencyjnych opiera się na regulacjach prawnych, dobrych obyczajach, standardach oraz wstrzemięŸliwoœci. Próby naruszenia podstawowych zasad sš œmiertelnym zagrożeniem dla demokracji konstytucyjnej. Sprzeniewierzenie się im oznacza albo brak wiedzy, albo wolę podważenia rzšdów prawa. „Uœmiercanie demokracji", jak ujmujš to profesorowie Harvarda, jest groŸniejsze, jeœli pochodzi od osób formalnie czy przez zawłaszczenie powišzanych z organami władzy publicznej. Przez wzglšd na autorytet tych instytucji nie wypada eksponować twierdzeń podważajšcych podstawowe zasady multicentrycznego porzšdku prawnego.

Taki charakter ma zarzut, że TSUE „oczekuje", iż prawo tworzone przez Unię i przez niego zinterpretowane będzie miało pierwszeństwo. To nie jest oczekiwanie TSUE, lecz podstawowa zasada, powszechnie znana i akceptowana. Nonsensowne jest też stwierdzenie, że sšdy (również unijne), dysponujšc olbrzymiš władzš, nie majš nawet odrobiny demokratycznej legitymacji. TSUE, rozstrzygajšc na podstawie normy unijnej, opiera się też na normach konstytucyjnych państw członkowskich, upoważniajšcych do przystšpienia do Unii. Każdy prawnik wie, że działanie na podstawie normy prawnej jest legitymizowane w prawnych demokracjach. Opinia komitetu o kandydatach na sędziów TSUE eliminuje ryzyko wyboru ludzi pozbawionych jakichkolwiek kompetencji, co z perspektywy wyłaniania kandydatów do pełnienia analogicznych funkcji w Polsce jest niepozbawione znaczenia. W tym zestawieniu zarzut serwilizmu i braku apolitycznoœci sformułowany pod adresem sędziów unijnych brzmi groteskowo. Zwłaszcza gdy okraszony jest odrzuconym od czasów komunistycznych stwierdzeniem, że właœciwa jest tylko interpretacja obecnej konstytucji zgodnie z interesem państwa. Nie tylko niemšdrym, lecz i groŸnym dla funkcjonowania polskich organów wymiaru sprawiedliwoœci w UE i ostatecznie sprzecznym z interesem RP. Żadna doraŸna korzyœć nie może usprawiedliwiać ignorowania art. 91 ust. 3 konstytucji i podważania podstaw funkcjonowania prawa unijnego w polskim porzšdku prawnym i uprawnienia TSUE do jego interpretacji.

Niedawne pytanie prejudycjalne sšdu irlandzkiego do TSUE to sygnał, że naruszanie standardów unijnych może doprowadzić do podważenia zasad współdziałania polskich organów wymiaru sprawiedliwoœci z ich odpowiednikami w państwach Unii. Kwestionowanie kompetencji TSUE jest więc działaniem samobójczym. Dowodzi, że zamiast refleksji pojawia się charakterystyczne dla Barona Münchhausena przekonanie o własnej omnipotencji. Próba zawłaszczenia uprawnień TSUE zwiększa jedynie ryzyko stwierdzenia, że polskie sšdy nie spełniajš standardów unijnych, więc zasada wzajemnego uznawania nie odnosi się już do Polski. Godzi w podejmowane pospiesznie przez rzšd próby załagodzenia sporu z organami Unii zmierzajšce do ograniczenia destrukcyjnych skutków poprzednich działań. Ocena dalszych konsekwencji wymaga nieco szerszych horyzontów, których bez wštpienia zabrakło podważajšcym kompetencje TSUE. Ale dziœ nie napawa ona optymizmem.

Autorzy sš profesorami prawa i adwokatami