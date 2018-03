O krok od prawnej katastrofy, czyli irlandzki kłopot sądowy - stanowisko Warsaw Enterprise Institute

Decyzja irlandzkiego sšdu to potężny kłopot polskich sšdów, ale jest to także droga „do piekła" w sprawach zasadniczych, odległych od prawa karnego - alarmuje Warsaw Enterprise Institute.

Przypomnijmy, iż Warsaw Enterprise Institute (WEI) to fundacja, której założycielami sš Robert Gwiazdowski, Cezary KaŸmierczak i Tomasz Pruszczyński. Koncentruje swoje aktywnoœci wokół czterech kluczowych agend dla Polski, wœród nich sš państwo i prawo.

W wydanym w œrodę stanowisku WEI odnosi się do. bezprecedensowej decyzji irlandzkiego sšdu o wstrzymaniu decyzji o ekstradycji podejrzanego Polaka z uwagi na naruszanie zasad demokracji i praworzšdnoœci w Polsce.

Zdaniem WEI jest to potężny kłopot polskich sšdów, ale jest to także droga „do piekła" w sprawach zasadniczych, odległych od prawa karnego. Bo w ten sam sposób w tysišcach spraw gospodarczych mogš teraz postępować podmioty zagraniczne majšce relacje gospodarcze z polskimi firmami. Kwestionowanie polskich nakazów zapłaty, kwestionowanie zarzšdzeń polskich sšdów, kwestionowanie – być może – wpisów w księgach wieczystych. - To przedsionek do gospodarczo-sšdowego piekła polskiej gospodarki - wskazuje fundacja.

Jak czytamy w stanowisku, skala kłopotów polskich firm może być ogromna. Pierwszym efektem kwestionowania niezależnoœci polskich sadów w Europie będš zapisy na rozwišzywanie sporów za granicš. Spory polsko-zagraniczne będš więc rozstrzygane w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii. Ale nie w Polsce. To podniesie koszty dochodzenia swoich praw, przyniesie dochody zagranicznym kancelariom prawnym, osłabi jeszcze bardziej reputację polskich sšdów. Polskie firmy będš obarczone wyższym ryzykiem. W obcych sšdach zderzš się nie tylko z obcymi prawnikami, ale i z siłš stereotypów.

- To dzwonek alarmowy dla rzšdzšcych i opozycji. Dla rzšdzšcych, aby dokonujšc koniecznych (tu nie ma wštpliwoœci) reform wymiaru sprawiedliwoœci, zadbać o przedstawienie ich uzasadnienia i istoty zmian. O oderwanie reformy od prób rozliczeń personalnych szykowanych w uproszczonym trybie - wskazuje WEI.

