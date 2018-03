Zbigniew Łupina: W KRS są odpowiednie osoby

Nie odbierajmy pracy Trybunałowi – mówi nowy członek Rady.

Wbrew apelom sporej grupy sędziów zdecydował się pan kandydować do KRS. Jaki ma pan pomysł na nowš Radę?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zbigniew Łupina: Pomysł już jest, w postaci ustawy o KRS. Ufam, iż ta piętnastka, wœród której się znalazłem, sprosta nowym zadaniom. Osobiœcie nie znam pozostałych sędziów-członków Rady, ale według informacji, jakie do mnie dotarły, sš to osoby odpowiednie.

Dla sędziów niezawisłoœć ma ogromne znaczenie. Czym jest dla pana?

Patrzę na niš w dwóch aspektach: zewnętrznym i wewnętrznym. Ta pierwsza oznacza odwagę i siłę wobec jakichkolwiek wpływów z zewnštrz. Druga – wewnętrzna – tworzy etyczny klimat do bycia sędziš. Obie sš nieocenione i nierozerwalnie ze sobš zwišzane.

Czy pana niezawisłoœć była kiedykolwiek wystawiona na próbę?

Nie. Mam wieloletnie doœwiadczenie w byciu sędziš i nigdy, ani teraz, ani wczeœniej, nikt mojej niezawisłoœci nie zagrażał ani na niš nie nastawał.

Czyli nie jest zagrożona?

Nie, w żadnym wypadku.

A reforma Trybunału Konstytucyjnego wyszła mu na dobre?

Była konieczna. Może niepotrzebnie odbywała się w tak szybkim tempie.

A równie potrzebne były zmiany w Sšdzie Najwyższym?

Podchodzę do nich z nadziejš. Myœlę tu o dwóch sprawach: to Izba Dyscyplinarna i skarga nadzwyczajna. Oczywiœcie skarga nadzwyczajna jako nowa instytucja może przynieœć poważne konsekwencje. Może się bowiem okazać, że SN zostanie zasypany skargami. Ale dopóki to nie nastšpi, uważam, że należy dać jej szansę. Izba Dyscyplinarna w SN jest z kolei potrzebna. Według mojej wiedzy postępowania, które odbywajš się na dotychczasowych zasadach, pozostawiajš wiele do życzenia i oddziałujš na ocenę całego wymiaru sprawiedliwoœci.

Wolałby pan, żeby nadzór administracyjny nad sšdami sprawował minister sprawiedliwoœci czy pierwszy prezes SN?

Nadzór ministra mi nie przeszkadza. Nie dotyczy meritum, czyli sfery orzekania. Nad nadzorem pierwszego prezesa SN można się zastanowić.

Sšdy powinny stosować kontrolę rozproszonš?

Nie odbierajmy pracy Trybunałowi Konstytucyjnemu, który jest powołany do badania zgodnoœci z konstytucjš przepisów ustaw i rozporzšdzeń. Nie negujšc tego rozwišzania, de lege ferenda uważam, że kontrola rozproszona mogłaby w aktualnym stanie prawnym powodować zbyt duże rozbieżnoœci w orzecznictwie sšdów powszechnych.

I na koniec: czy nazwiska sędziów, którzy poparli pana kandydaturę, powinny być ukrywane?

One nie sš ukrywane, tylko nie zostały ujawnione. Marszałek Sejmu nie opublikował tych nazwisk, choć miał do tego prawo. To jego decyzja, ja osobiœcie nie mam nic do ukrycia, ale uważam, że decyzja w tej kwestii powinna należeć także do osób, które mnie poparły. Š?