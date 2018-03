Kandydat do KRS - sędzia Dariusz Drajewicz: Bez zaufania lepiej nie będzie

Nie jest ważne, kto ma nadzór, tylko ile trwa proces – mówi kandydat do KRS.

Rz: Kilka miesięcy temu został pan wiceprezesem Sšdu Okręgowego w Warszawie. Potem pojawiła się myœl o kandydowaniu do KRS? Te sprawy majš ze sobš jakiœ zwišzek?

Dariusz Drajewicz: Nie. Zamiar ubiegania się o status członka KRS ma Ÿródło w moich zainteresowaniach. Poza prawem karnym w publikacjach poruszam też zagadnienia ustrojowe, głównie te powišzane z wymiarem sprawiedliwoœci. Rada jest ważnym elementem tego systemu. Jedna z podstawowych jej funkcji to wybór kandydatów na stanowiska sędziów.

Jacy to powinni być kandydaci?

Ważne, aby mieli wysokie kwalifikacje nie tylko etyczne, ale i merytoryczne. Te sš często kwestionowane przez opinię publicznš. Czas to zmienić. Niezbędne jest też znoszenie różnic między samymi sędziami, zauważalne zwłaszcza w wypowiedziach sędziów sšdów wyższego rzędu. Najcięższš, codziennš pracę wykonujš sędziowie sšdów rejonowych. Nie tylko załatwiajš najwięcej spraw, ale częœciej też angażujš się w pracę naukowš, częœciej zabiegajš o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odbywajš staże zagraniczne i częœciej wœród nich można spotkać osoby władajšce językiem obcym. Twierdzenie, że sędziowie SR sš niegodni piastowania stanowisk funkcyjnych w sšdach wyższego rzędu, udziału w komisjach egzaminacyjnych czy w KRS, nie tylko zaprzecza ich wartoœciom merytorycznym, ale tworzy fałszywy obraz polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.

Niezawisłoœć jest dla pana najważniejsza?

Tak. To wartoœć etyczna. Sędzia niezawisły to sędzia o cechach charakteru, które nie pozwalajš mu ulegać żadnym naciskom. One zapewniajš neutralnoœć sędziego, a w konsekwencji gwarantujš obiektywne postępowanie przed sšdem.

Spora grupa sędziów uważa, że jest dziœ zagrożona.

Musielibyœmy najpierw stwierdzić, że występuje ingerencja z zewnštrz, która przekłada się na pracę sędziego. Nigdy od żadnego nie usłyszałem o takich naciskach. Należy jednak zaznaczyć, że niezawisłoœć nie może być podstawš do wydawania dowolnych orzeczeń. Sędzia w sprawowaniu urzędu podlega konstytucji i ustawom, a zatem każda ze stron procesu ma prawo oczekiwać, że rozstrzygnięcie uwzględni wartoœci z nich wynikajšce.

Jak pan ocenia zmiany w TK?

To zagadnienie trudno wyjaœnić w kilku zdaniach. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 194 ust. 1 konstytucji sędziów Trybunału wybiera Sejm, a zatem ma pełne prawo ukształtować jego skład.

A nowy SN będzie po zmianach lepszy?

Zdecydowana większoœć obywateli domaga się reformy wymiaru sprawiedliwoœci. SN jest jej trwałym i bardzo ważnym elementem. Bez zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwoœci, a przede wszystkim SN, państwo nie może funkcjonować prawidłowo.

Przeszkadza panu nadzór administracyjny ministra sprawiedliwoœci nad sšdami?

Bardzo często jest utożsamiany z nadzorem orzeczniczym. To myœlenie błędne. Stosownie do art. 9b prawa o ustroju sšdów powszechnych czynnoœci nadzoru administracyjnego nie mogš wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie i asesorzy sšdowi sš niezawiœli, a zatem w sferę orzekania. Dla obywatela nie ma żadnego znaczenia, kto sprawuje nadzór administracyjny, ważne jest tylko, aby zmierzał do poprawy obsługi jego spraw, aby nie wkraczał w sferę orzekania i służył usprawnieniu postępowania.

A dostrzega pan konflikt między władzš wykonawczš a sšdowniczš?

To raczej protest przed utratš przywilejów niektórych sędziów, a nie sposób stwierdzić, że sš rzeczywistymi rzecznikami interesów całego œrodowiska. W Polsce orzeka aż 10 tys. sędziów, którzy codziennie wykonujš swe obowišzki orzecznicze, biorš udział w szkoleniach i egzaminach organizowanych przez władzę wykonawczš, odpowiadajš na jej pytania, dostarczajš informacji o pracy sšdów itd. Trudno nazwać to konfliktem między władzš sšdowniczš a wykonawczš.

Pana zdaniem sšdy mogš stosować kontrolę rozproszonš?

Jest oczywiste, że konstytucja i ustawa majš różne pozycje hierarchiczne. Konflikt norm hierarchicznie zróżnicowanych należy rozstrzygnšć na rzecz konstytucji. Co więcej, art. 8 ust. 2 konstytucji wprowadza zasadę bezpoœredniego jej stosowania. Nie daje to wprawdzie nikomu poza TK kompetencji do orzekania o niekonstytucyjnoœci ustawy, ale pozwala w szczególnych sytuacjach na bezpoœrednie stosowanie przepisów konstytucji, choć tylko wówczas, gdy dana materia nie jest unormowana ustawowo oraz gdy przepis konstytucyjny charakteryzuje się dostatecznym stopniem konkretnoœci i precyzji.

—rozmawiała Agata Łukaszewicz

Dariusz Drajewicz: od 2005 r. sędzia (karny) SR dla Warszawy-Mokotowa; wczeœniej prokurator w rejonie. Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, redaktor naukowy komentarza do kodeksu karnego, jest autorem ponad 70 publikacji naukowych.