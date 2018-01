Bez wyrzucenia drobnych spraw, sądy nie drgną - komentuje Marek Domagalski

Reformy, czy jak kto woli, weryfikacja na szczytach Temidy, nie wszystkim się podoba, ale wszyscy, a z pewnoœciš wielu obywateli oczekuje wyraŸnej poprawy pracy sšdów.

Nie mam wštpliwoœci, że niemożliwe jest istotne usprawnienie sšdów, kiedy trafia do nich rocznie 15 mln spraw, po ok. 1000 na każdego sędziego. Zwiększanie liczby sędziów miejmy nadzieję nie wchodzi w rachubę, gdyż trwa od wielu lat i nie przybliżyło nas do istotnego usprawnienia sšdownictwa. Przeciwnie, samo rozroœnięte niepomiernie œrodowisko sędziowskie, jego roszczenia i wady, stały się istotnym problemem polskiego życia publicznego, w każdym razie tak uważa obecna władza. Reformy, niezależnie od ich oceny, sš próbš jego rozwišzania.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Obecne zmiany w KRS i SN jeszcze w pierwszym półroczu 2018 r. będš odwracać uwagę od sšdowej prozy, ale ona znów da o sobie znać, bo konkretnych Polaków interesujš ich konkretne sprawy, i to, czy sš sprawnie rozpoznawane. To jak z karetkš pogotowia: nie wystarczy, że jest dobrze wyposażona a lekarz kompetentny, musi jeszcze przyjechać na czas. Tymczasem sšdowa karetka od lat nagminnie się spóŸnia. Nie przynosi często pomocy, a kosztuje.

Od dawna wiadomo, że sędziowie nie dajš sobie rady z rosnšcš liczbš spraw i jedynym sensownym wyjœciem, jakie widzę, a jakoœ nie chcš go podjšć kolejni reformatorzy, to ich radykalne odcišżenie – aby skupili się na ważniejszych sprawach.

Przemyœlenia (czytaj: ograniczenia) wymaga więc finansowanie kosztów procesów przez podatnika, zwłaszcza, np. sporów gospodarczych, poza oczywistymi przypadkami niezawinionego popadnięcia w tarapaty finansowe przez przedsiębiorcę. Należy także pomyœleć o wyprowadzeniu z sšdów wszelkich standardowych spraw, np. spadkowych czy wieczytoksięgowych, jeœli mogš zajmować się nimi urzędnicy czy np. notariusze. Sšdy powinny się skupić na sprawach spornych, tym bardziej że nadchodzi ich nowa fala, jak np. upadłoœć konsumencka.