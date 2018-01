Reforma sądów zapisana szyfrem - losowanie spraw w sądach komentuje Tomasz Pietryga

Zacznijmy od cytatu: „Na potrzeby przydziału spraw, o których mowa w ust. 2, referenci majšcy zmniejszony wskaŸnik procentowy udziału w przydziale spraw mogš zostać ujęci jako referent zbiorczy o wskaŸniku przydziału będšcym sumš okreœlonych w podziale czynnoœci wskaŸników przydziałów poszczególnych referatów”.

Tak brzmi paragraf 43a ust. 4 rozporzšdzenia, które zmienia regulamin działania sšdów po wprowadzeniu do nich systemu losowania składów sędziowskich. W skrócie: od tego tygodnia sprawy nie sš już przydzielane poszczególnym sędziom przez przewodniczšcych wydziałów, ale losowane przez centralny system w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Obsłuży on wszystkie sšdy w Polsce.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Idea szlachetna, cała operacja ma podnieœć zaufanie do wymiaru sprawiedliwoœci i raz na zawsze utršcić zarzuty, że procesy sš sterowane, ustawiane pod konkretnego sędziego.

Nie mam najmniejszej ochoty zastanawiać się, co się kryje pod tajemniczym szyfrem zawartym we wspomnianym wyżej paragrafie, jednak współczuję wszystkim sšdowym służbom, które w ekspresowym tempie muszš go nie tylko rozszyfrować, ale i zastosować. Bo jest zapewne tak skomplikowany, że proœciej go ujšć się po prostu nie dało. To nie wróży dobrze całej operacji.

To nie wszystko. Rozporzšdzenie ukazało się 29 grudnia, na dwa dni przed godzinš zero. To naprawdę niewiele, aby sędziowie mogli przygotować się do całej operacji, nie mówišc już o roztrzšsaniu wštpliwoœci. Trochę jak na poczštku filmu o szeregowcu Ryanie. Kiedy klapa amfibii opadnie na wodę, pozostanie tylko droga do przodu i nadzieja, że œwiszczšce pociski wroga nie sięgnš celu.

O wprowadzeniu losowań w sšdach było wiadomo już co najmniej od lipca. Trwały też testy i pilotaż systemu, było zatem sporo czasu, aby rozporzšdzenie wczeœniej przygotować, podać je do wiadomoœci zainteresowanym. Zrobienie tego za pięć dwunasta jest doœć ryzykowne.

W długiej historii reform sšdownictwa było mnóstwo dobrych pomysłów i intencji, tylko czegoœ zabrakło w końcówce, jakiegoœ szczegółu nie przewidziano i sprawa się rypła, chociaż miało być tak pięknie. Losowanie jest pomysłem ważnym i potrzebnym, bo daje nadzieję na większš transparentnoœć działania sšdu w indywidualnych sprawach obywateli. To bardzo dużo. Resort sprawiedliwoœci zapomina jednak, że wobec ostrego spięcia między politykami i sędziami taki projekt musi być dopięty na ostatni guzik. Każda niedoróbka będzie bowiem natychmiast wykorzystana i nagłoœniona przez sędziów, którzy dzisiejszej władzy i forsowanych przez niš reform nie tolerujš. A jest ich sporo.

Czy Zbigniew Ziobro nie wycišgnšł wniosków z klapy sšdów 24-godzinnych? Szczytna idea szybkiej sprawiedliwoœci, szybko wprowadzona w życie, rozsypała się już na etapie wdrażania nowych przepisów. I długo reklamowany sukces zamienił się w klęskę. Warto pamiętać o tamtej lekcji.