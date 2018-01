„Sądy i prokuratura” na stałe

Szanowni Czytelnicy,

po trzech miesišcach publikacji nowego dodatku „Sšdy i prokuratura" już wiemy, że zyskał Waszš sympatię. Otrzymaliœmy wiele ciepłych recenzji i opinii o nim nie tylko od sędziów i prokuratorów, do których głównie adresujemy ten dodatek, ale także od adwokatów, radców prawnych i œrodowisk naukowych.

Przedsięwzięcie, które traktowaliœmy do tej pory trochę jak czytelniczy test, zakończyło się najwyraŸniej sukcesem, a informacja zwrotna okazała się pozytywna. Bardzo nas to cieszy. Dlatego decyzja zapadła: „Sšdy i prokuratura" stanš się od Nowego Roku już stałym elementem „Rzeczpospolitej". Dodatkiem, który co dwa tygodnie będzie dostępny dla wszystkich naszych prenumeratorów.

Chcemy, aby „Sšdy i prokuratura" stały się ważnš platformš dyskusji o szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwoœci, o reformach, zmianach i problemach całego œrodowiska. Oczywiœcie chodzi nam o dyskusję merytorycznš, pozbawionš politycznych emocji. Naszym zamierzeniem jest również, aby w toczonej na naszych łamach debacie głos zabierali wszyscy zainteresowani, bez dzielenia na gorszych i lepszych, na tych, którzy majš rację, i tych, którzy jej z definicji nie majš. Bo pluralizm poglšdów i wolnoœć dyskusji jest jednš z największych wartoœci każdego demokratycznego państwa, a dla nas jedynš ich granicš sš radykalizmy i skrajnoœci.

Oczywiœcie, dodatek chcemy cišgle rozwijać i poprawiać, dlatego też jesteœmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie. W 2018 roku będzie trochę nowoœci, pojawiš się także nowi autorzy.

Zapraszamy do merytorycznej dyskusji wszystkich, którym dobro wymiaru sprawiedliwoœci leży na sercu: sędziów, prokuratorów, przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także biegłych sšdowych, referendarzy – to miejsce również dla nich. Niech te dyskusje się okażš ciekawe i pożyteczne.

Życzę wszystkim Szanownym Czytelnikom dobrego roku 2018 i dziękuję, że byliœcie razem z nami w tym, który już minšł. BšdŸcie z nami również w tym, który właœnie się zaczyna.