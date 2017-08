Znieważyli pomnik Pileckiego, niech za to odpowiedzą

To efekt zdjęcia, jakie pojawiło się w internecie, a na którym widać kilka młodych osób, które leżą na kwiatach pod pomnikiem. Jedna z kobiet ma w ustach kwiat, inna – kokardę z wieńca na głowie. Obok widać butelkę piwa.

Pracodawca tych osób - wrocławska restauracja „Bułka z masłem" zapowiedziała już, że „wobec pracowników zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne".

Jako pierwszy zawiadomienie do wrocławskiej prokuratury wysłał Dominik Tarczyński. Powiadomił on o możliwości popełnienia przestępstwa „polegającego na skandalicznym i oburzającym zachowaniu osób znieważających pomnik rotmistrza Pileckiego – Wielkiego Bohatera Narodu Polskiego".

Poseł chce, by prokuratura ścigała osoby, „które podjęły się tych działań biernie oraz czynnie. Ważnym wydaje się ustalenie tożsamości autora zdjęcia, oraz świadków niewidocznych na fotografii".

Drugie zawiadomienie pochodzi od posła Stanisława Pięty. "Znieważenie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu nie powinno pozostać bezkarne" – napisał na Twitterze.

W uzasadnieniu poseł napisał, że „podejrzani, profanując miejsce pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu, umyślnie i z zamiarem, bezpośrednim nie tylko niszczyli złożone tam kwiaty kładąc się na nich i urządzając swoisty „piknik", ale także utrwalili ten fakt fotograficznie obnosząc się tym publicznie w mediach elektronicznych."

Jego zdaniem „to zachowanie niewątpliwie wypełnia znamiona czynu zabronionego określonego w art. 261 kodeksu karnego" czyli znieważenia miejsca pomnika urządzonego w celu uczczenia osoby rotmistrza Pileckiego.

Do sprawy odniosła się też restauracja „Bułka z masłem", której pracownicy fotografowali się przy pomniku.

"W związku z zaistniałą sytuacją, która miała miejsce pod Pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego, właściciele i pracownicy lokalu Bułka z Masłem potępiają zachowanie swoich pracowników. Jest to sprzeczne z wyznawanymi przez nas wartościami. Przepraszamy wszystkie osoby, które poczuły się urażone" – napisali właściciele na profilu na Facebooku.

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy: "Najpierw Tiger, teraz Wy. Ludzie czy wam ktoś rozum odebrał?" – pytał jeden z internautów. Inni proponowali bojkot lokalu.

Kolejny z internautów, który napisał, że pochodzi z rodziny, która wiele wycierpiała, a jego mama ma status kombatancki. "Czy to co zrobili Ci ludzie mnie obraziło? Nie. Pomyślałem tylko: "co za idioci, kompletne barany, za parę lat jak dorosną będą się rumienić ze wstydu". Oni nikogo nie skrzywdzili, nie nawoływali do zabijania lub nienawiści. Zwyczajnie z głupoty, niewiedzy, szczeniactwa zrobili sobie durne zdjęcie i jeszcze wrzucili je do sieci" – napisał. Dodał, że żal mu tych pracowników, bo teraz internauci nawołują do tego żeby się z nimi policzyć, używając względem nich słów, na które do tej pory mógł liczyć tylko Trynkiewicz (bestia z Piotrkowa Trybunalskiego,który zgwałcił i zabił czterech chłopców-red).

"A mnie bardziej obrażają Ci wszyscy którzy chcą zabić Araba i Żyda nosząc koszulkę z symbolem Polski Walczącej, bo to o wiele gorsze niż to durne zdjęcie, bo nie do takiej polski moi dziadkowie chcieli wrócić z syberyjskiego łagru i nie taki polski paszport po upadku komunizmu chciała moja wyrzucona z wilczym biletem z polski rodzina" - dodał.

Podkreślił, że jego zdaniem, to nie pracodawca powinien z nimi prowadzić rozmowy wychowawcze, a rodzice, przyjaciele. "Uważam, że powinniście trochę zluzować, bo dajecie się ponieść patriotycznym, ale nie do końca wyważonym instynktom" – zakończył swój wpis.