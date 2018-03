Skrzywdził dzieci. Jedno wykorzystał seksualnie

Na trzy miesišce sšd w Kaliszu aresztował 34-letniego mężczyznę, który miał wykorzystać seksualnie siedmioletniš dziewczynkę.

Podejrzany miał też znęcać się nad jej czteroletnim bratem. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.

Mężczyzna miał dopuœcić się do tych czynów w okresie od sierpnia 2016 do stycznia 2017. Sprawę prowadzi Prokuratura w Kaliszu. Usłyszał on już cztery zarzuty, w tym dwa dotyczšce przestępstw o charakterze seksualnym.

- W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie powołanych w sprawie biegłych, prokurator zarzucił mężczyŸnie, że w okresie pomiędzy sierpniem 2016 a styczniem 2017 roku w Kaliszu wykorzystujšc nieporadnoœć pokrzywdzonej z uwagi na jej wiek, pozbawiał jš wolnoœci poprzez zamykanie w łazience, a następnie dopuszczał się względem niej zachowań o charakterze seksualnym - poinformował prokurator Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zdaniem œledczych mężczyzna znęcał się także psychicznie i fizycznie nad siedmiolatkš. Zabraniał jej spożywania jedzenia, czy palił jej zabawki.

Miał też bić dziewczynkę oraz grozić jej umieszczeniem w domu dziecka w przypadku ujawnienia jego zachowań innym osobom. Podejrzany miał się też znęcać nad młodszym, czteroletnim bratem ofiary. Prokuratura nie ujawnia, czy dzieci, które skrzywdził mężczyzna były z nim spokrewnione.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego 34-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaœnienia. Nie pokrywajš się z ustalonym przez prokuratora stanem faktycznym.

Kaliska prokuratura wystšpiła do sšdu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, a sšd ten wniosek uwzględnił. Teraz podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia.