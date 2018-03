Niemal trzy dni za kółkiem bez przerwy

Kierowca tego autobusu dowoził pasażerów do pracy przez niemal 65 godzin bez przerwy

Niemal 65 godzin spędził za kierownicš kierowca autobusu, który dowoził mieszkańców powiatu białobrzeskiego do jednej z podwarszawskich firm.

Rozpoczšł on pracę w poniedziałek ok. godziny 4 rano i aż do godziny 21 w œrodę kierował pojazdem bez wymaganego odpoczynku.

Kierowca został ukarany mandatami, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto dwa postępowania administracyjne.

W œrodę rano Inspektorzy Transportu Drogowego z Radomia zatrzymali do kontroli autobus dowożšcy pracowników do pracy.

Okazało się, że pojazd nie jechał wyznaczonš trasš, dodatkowo istniało podejrzenie, że kierowca fałszuje zapis czasu pracy.

- W zwišzku z powyższym podjęto decyzję o ponownej kontroli tego samego autobusu w godzinach nocnych. Po raz kolejny stwierdzono naruszenie warunków okreœlonych w zezwoleniu dotyczšcych ustalonej trasy przejazdu oraz wyznaczonych przystanków – informuje ITD.

Potwierdziły się też podejrzenia inspektorów dotyczšce fałszowania zapisów czasu pracy. Kierowca przyznał się do naruszania przepisów o czasie pracy i szczegółowo opisał okolicznoœci, w jakich one powstały.

Także sami pasażerowie przyznali, że kierowca prowadzi pojazd bez przerwy, stwarzajšc przy tym zagrożenie dla nich i innych uczestników ruchu.

Wyszło bowiem na jaw, że kierowca rozpoczšł pracę przed œwitem w poniedziałek 19 marca i jeŸdził nim aż do póŸnego wieczora w œrodę.

Wykonywał po trzy kursy dziennie dowożšc pracowników do podwarszawskiej miejscowoœci. Najdłuższa przerwa między kursami trwała tylko cztery godziny.

PrzewoŸnik zmuszony był podstawić drugi autobus z innym, wypoczętym kierowcš.

Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada kolejne kontrole przewozów osób, aby eliminować przewoŸników zagrażajšcych bezpieczeństwu podróżnych czy stanowišcych nieuczciwš konkurencję.