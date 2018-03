Zabójca chciał skorumpować posła, by wyjść na wolność?

Prokuratura w Starogardzie Gdańskim bada czy jeden z oskarżonych w głoœnej sprawie zabójstwa biznesmena z Tršbek Wielkich próbował skorumpować jednego z pomorskich posłów.

Oskarżony mężczyzna miał zaoferować parlamentarzyœcie 100 tys. zł w zamian za pomoc w wyjœciu z aresztu tymczasowego, w którym siedzi od 2,5 roku.

Do zabójstwa Zbigniewa O. z Tršbek Wielkich, przedsiębiorcy rolnego doszło w sierpniu 2014 roku. Mężczyzna wyszedł z domu, po czym wszelki œlad po nim zaginšł.

Ustalenia kryminalnych wskazywały od poczštku, że mogło dojœć do zabójstwa na tle rabunkowym.

Po 1,5 roku œledztwa wyszło na jaw, że biznesmen został zamordowany ze szczególnym okrucieństwem. Najpierw został pozbawiony wolnoœci, pobity, a potem nieprzytomny zakopany żywcem.

Po zbrodni zabójcy na podstawionš osobę zacišgnęli pożyczkę na nazwisko ofiary pod zastaw jego nieruchomoœci. Nie była ona spłacana, dlatego pożyczkodawca przejšł ziemię.

W grudniu 2015 roku policja zatrzymała szeœć osób zamieszanych w tę zbrodnię oraz oszustwo. Wczeœniej odnaleziono ciało zabitego biznesmena.

Michałowi S. oraz Krzysztofowi M. zarzucono dokonanie w sierpniu 2014 roku zabójstwa 57-letniego mężczyzny.

Zdaniem œledczych mężczyŸni pozbawili biznesmena wolnoœci, wywieŸli do miejscowoœci Postołowo, gdzie bili go, a następnie nieprzytomnego złożyli do przygotowanego wczeœniej dołu.

Michał S. zakopał pokrzywdzonego żywcem, dlatego też przyjęto, że działał ze szczególnym okrucieństwem.

Pod koniec 2016 roku do Sšdu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia w tej sprawie, a proces rozpoczšł się w lutym.

Teraz okazuje się, że jeden z głównych oskarżonych 32-letni Michał S. ma doœć aresztu i próbuje wyjœć na wolnoœć.

Mężczyzna – jak podaje Dziennik Bałtycki - napisał list do jednego z pomorskich parlamentarzystów, w którym prosi o wsparcie w wyjœciu na wolnoœć, bo jego zdaniem za długo przebywa w areszcie.

Oskarżony poinformował w swoim liœcie posła, że w przyszłoœci wpłaci 100 tysięcy złotych na kampanię wyborczš.

- Poseł przekazał pismo wraz z zawiadomieniem wskazujšc na podejrzenie przestępstwa płatnej protekcji – powiedziała dziennikowi prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Sprawš zajęła się prokuratura w Starogardzie Gdańskim. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.

Oskarżonym o zabójstwo biznesmena z Tršbek Wielkich grozi nawet kara dożywotniego więzienia.