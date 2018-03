Zmarł 7-latek przygnieciony w Białce Tatrzańskiej

Nie żyje siedmioletni chłopiec, ranny podczas poniedziałkowego wypadku w Białce Tatrzańskiej.

Prokuratura w Zakopanem wszczęła œledztwo w sprawie nieumyœlnego spowodowania œmierci dziecka oraz jego babci, która zginęła na miejscu. Nie jest wykluczone, że zostanie zmieniona kwalifikacja zdarzenia.

Na dziecko oraz 70-letniš kobietę w poniedziałek przewróciła się drewniana brama stojšcš na poczštku deptaka pomiędzy oœrodkiem narciarskim Kotelnica Białczańska, a pobliskš Termš Bania w Białce Tatrzańskiej.

Babcia chłopca mimo prób reanimacji zmarła na miejscu, a dziecko œmigłowcem przetransportowano do szpitala w Krakowie. Jego stan od poczštku lekarze okreœlali jako ciężki.

W pištek wieczorem chłopiec zmarł. Miał wielonarzšdowe urazy klatki piersiowej.

W zwišzku z wypadkiem prokuratura rejonowa w Zakopanem wszczęła œledztwo w sprawie nieumyœlnego spowodowania wypadku ze skutkiem œmiertelnym.

Swoje postępowanie prowadzi także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem.

Jak podaje lokalna „Gazeta Krakowska", na postawienie tej bramy reklamowej inwestor powinien uzyskać pozwolenia na budowę. Jednak wiele wskazuje na to, że była to samowola budowlana.

– Ani w naszych archiwach, ani w archiwach starostwa tatrzańskiego nie znaleŸliœmy œladu takiego dokumentu. Zachodzi więc domniemanie, że brama ta został postawiona bez zgody – powiedział Jan Kęsek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem „Gazecie Krakowskiej".

Dodał, że z analizy stanu technicznego budowli wynika, że nieprawidłowo, niezgodnie ze sztukš budowlanš zostały zamontowane drewniane słupy bramy w betonowym cokole.

- Nie zastosowane żadnej izolacji, która zabezpieczałaby drewno przed działaniem wody czy mrozu. Prawdopodobnie z tego powodu doszło do erozji elementów drewnianych, które zbutwiały. Na skutek tego ich wytrzymałoœć została zmniejszona – tłumaczył Jan Kęsek.

Zapowiedział, że dokładnš przyczynę zawalenia się bramy okreœli biegły sšdowy, którego zamierza powołać prokuratura.

Nadzorowi budowlanemu nie udało się jak dotšd znaleŸć właœciciela feralnej bramy. Nikt się do niej nie przyznaje. Drewniany baner stał na styku trzech działek należšcych do pobliskiego hotelu, oœrodka narciarskiego i prywatnej osoby. - Właœciciel hotelu twierdzi, że to nie on wybudował tę bramę – mówi Jan Kęsek.

Nadzór budowlany chce przesłuchać właœcicieli pozostałych działek, na których stała brama. Jeœli wtedy nie uda się ustalić inwestora, postępowanie będzie prowadzone w stosunku do właœcicieli gruntu, na którym stała konstrukcja. Brama została wybudowana ok. 2012 roku.

Na razie sam wypadek nie jest traktowany jako katastrofa budowlana, ale prokuratura nie wyklucza zmiany kwalifikacji zdarzenia. Œledczy będš badać wszystkie okolicznoœci, łšcznie ze stanem tego obiektu i czy był postawiony zgodnie ze sztukš budowlanš.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.