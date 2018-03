Będzie proces ws wypadku Szydło

Prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy, a rzekomy sprawca – procesu.

Szykuje się sšdowa batalia o prawdę dotyczšcš wypadku premier Beaty Szydło z 2017 r. Kierowca seicento nie zgadza się na propozycję warunkowego umorzenia sprawy. – Byłoby to przyznaniem się do winy, tymczasem mój klient winny się nie czuje – tłumaczy mec. Władysław Pociej, obrońca Sebastiana K.

Jest więc szansa, że proces wyjaœni wštpliwoœci zwišzane z przebiegiem głoœnej kraksy.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w czwartek skierowała do Sšdu Rejonowego w Oœwięcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko Sebastianowi K. – podejrzanemu o spowodowanie 10 lutego 2017 r. wypadku w Oœwięcimiu. Kolumna z pojazdem wiozšcym ówczesnš premier Beatę Szydło wymijała fiata seicento, który skręcał w lewo. Ranna została premier i dwaj funkcjonariusze BOR – zarzuty postawiono tylko kierowcy seicento. Po roku œledztwa prokuratura podtrzymała zarzuty – uznała, że jedynym winnym jest Sebastian K. Jednak ze względu na młody wiek i dobrš opinię œledczy proponujš warunkowe umorzenie.

Gdyby do niego doszło, wštpliwoœci nigdy nie zostałyby wyjaœnione. Dotyczš głównie tego, czy kolumna rzšdowa była uprzywilejowana w ruchu, a więc czy poza niebieskimi i czerwonymi œwiatłami miała włšczony też dŸwięk – jeœli „dzwięków" nie było, to oznacza, że rzšdowe audi wymijało na skrzyżowaniu i podwójnej cišgłej prawidłowo wykonujšce manewr skrętu seicento.

W finale œledztwa doszło do skandalu – trzech prokuratorów, którzy badali zdarzenie, chciało wyłšczyć ze œledztwa wštek użycia sygnałów dŸwiękowych i przyczynienia się do wypadku funkcjonariuszy BOR i zweryfikować ich zeznania, w których zapewniali o włšczonych sygnałach. Nie zgodził się na to ich przełożony prok. Rafał Babiński, który decyzjš na piœmie nakazał zamknięcie œledztwa i uznanie winy Sebastiana K. Teraz skierował wniosek do sšdu o umorzenie wobec niego postępowania. – Ze œledztwa nie wyłšczono żadnych innych wštków – mówi Janusz Hnatko, rzecznik prokuratury.

Warunkowe umorzenie jest uznaniem winy, ale bez skazania. Œledczy sięgajš po to rozwišzanie, gdy oskarżony przyznaje się do winy i potwierdza ustalenia prokuratury. Tu jest inaczej. Sebastian K. nie przyjmie propozycji.

Jak sšd podejdzie do wniosku prokuratury? – Jeżeli na warunkowe umorzenie nie zgadza się potencjalny sprawca, to sšd nie może sprawy umorzyć. W takiej sytuacji sprawa trafia do zwykłego trybu, musi być przeprowadzony proces – mówi nam prof. Zbigniew Ćwiškalski, były minister sprawiedliwoœci. Jak tłumaczy, po przeprowadzeniu procesu sšd może wydać taki wyrok, jaki uzna za właœciwy – także np. warunkowo umorzyć sprawę.

Warunkowe umorzenie w szybkim bezprocesowym trybie definitywnie zamknęłoby sprawę wypadku. Ale ten – pozornie sprytny wybieg – może się nie udać. Jeœli sšd zdecyduje o procesie, to wštpliwoœci – np. czy funkcjonariusze BOR składali prawdziwe zeznania – zostanš zweryfikowane.

Prof. Ćwiškalski uważa, że w sprawie jest za dużo niejasnoœci, by sšd przystał na warunkowe umorzenie bez procesu. – Musiałyby być dowody jednoznacznie wskazujšce na winę oskarżonego. A w sprawie jest wiele wštpliwoœci. Np. naoczni œwiadkowie twierdzš, że samochody BOR nie miały włšczonych sygnałów, a od tego zależy, czy kolumna wiozšca premier miała status kolumny uprzywilejowanej – mówi prof. Ćwiškalski. Zdaniem prokuratury nawet brak dŸwięków wskazuje na winę Sebastiana K.

Kierowca seicento ma poważny argument, by nie przyjmować propozycji prokuratury. Warunkowe umorzenie zobowišzuje go także do pokrycia szkód. Rzšdowe pancerne audi kosztowało ok. 2 mln zł i jak ujawniła „Rzeczpospolita", już rok temu nie miało AC. Koszt jego naprawy może sięgać kilkuset tysięcy zł. Polisa OC seicento na pewno nie pokryje pełnych kosztów i być może ubezpieczyciel wytoczy powództwo sprawcy. 23-letni Sebastian K., który niedawno skończył studia, musiałby resztę zapłacić z własnej kieszeni.