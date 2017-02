Tragedia na S8 pod Wyszkowem

Trasa na odcinku Wyszków - Ostrów Mazowiecka jest całkowicie zablokowana. – Utrudnienia potrwają kilka godzin – informuje policja.

Do wypadku doszło ok. godz. 9 na drodze krajowej numer 8, na trasie Wyszków-Ostrów Mazowiecka.

Ze wstępnych ustaleń mazowieckiej policji wynika, że w tirze pękła opona, w wyniku czego kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w dwa samochody osobowe: opla astrę i peugeota.

Po zdarzeniu peugeot jeszcze dachował. Trzech jadących nim Białorusinów zginęło na miejscu, a jeden w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Z kolei astrą jechały trzy kobiety, które także zostały ranne. Ofiary wypadku przewieziono do szpitali w Wyszkowie i w Ostrowi Mazowieckiej, rannego z najpoważniejszymi obrażeniami śmigłowiec LPR zabrał do lecznicy w Warszawie.

Już wiadomo, że kierowca tira, 41-letni obywatel Łotwy, był trzeźwy. Nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejscu tragedii pracuje policja i prokurator.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. - Utrudnienia będą trwały kilka godzin. Zalecamy objazdy przez Brok i dalej do Poręby do drogi wojewódzkiej prowadzącej do S8 - informuje mazowiecka policja.