Państwo w państwie: Pedofil namierzony w Federacji Rosyjskiej

Teraz odnaleźli mężczyznę w Rosji, wznowiono śledztwo i wydano europejski nakaz aresztowania. W styczniu 2017 r. sprawę poszukiwania mężczyzny odwieszono i rozpoczęły się procedury ekstradycyjne.

W 2011 r. łódzka prokuratura postawiła Pomorskiemu zarzut rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Dotyczył tysięcy filmów i zdjęć „wyjątkowo obrzydliwych" – jak to określili śledczy. Za te czyny grozi mu do 12 lat więzienia. Okazuje się jednak, że już w 2009 r. policjanci z wydziału handlu ludźmi ustalili adres, miejsce pracy, a nawet numer telefonu Pomorskiego, ale funkcjonariusze z Pabianic nie zajrzeli do tych informacji i do grudnia 2016 r. twierdzili, że nie wiadomo, gdzie poszukiwany przebywa. —dob