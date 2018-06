Sondaż: Sędziowie SN po 65. roku życia na emeryturę?

Czy sędziowie Sadu Najwyższego powinni móc orzekać po ukończeniu 65. roku życia? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Liczba sędziów, którzy wystąpili do prezydenta o zgodę na orzekanie po przekroczeniu 65 lat, wzrosła do 14. Do piątku prezydent sam może ich zatrzymać lub zwolnić, a po tej dacie musiałby jeszcze wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa o opinię.

Czyli, jak rozumiem, odejdzie, na dziś, 22 z 72 sędziów. https://t.co/KnNqmLxV7j — Marcin Łochowski (@lochowskimarcin) 14 maja 2018

Co trzeci ankietowany uważa, że sędziowie Sadu Najwyższego powinni móc orzekać po ukończeniu 65. roku życia. Jednak największa grupa badanych, bo 44 proc., jest przeciwnego zdania. 23 proc. respondentów nie potrafiło w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska.

- Częściej przeciwne temu pomysłowi są kobiety (47 proc.), osoby do 24 lat (49 proc.), o wykształceniu zasadniczym zawodowym (54 proc.), dochodzie netto poniżej 1000 zł (49 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (53 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.