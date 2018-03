Zabójstwo Jaroszewiczów. Ziobro chwali prokuraturę. Sekielski: Znalazłem dowody

Minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro poinformował, że działania policji i prokuratury doprowadziły do postawienia trzem osobom zarzutu zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji. Dziennikarz Tomasz Sekielski twierdzi, że to dzięki dostarczonym przez niego dowodom prokuratura na nowo wszczęła œledztwo.

Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o zabójstwo PRL-owskiego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej-Jaroszewicz w 1992 roku. Zostały im postawione zarzuty, dwóch aresztowanych przyznało się do popełnienia zbrodni.

O zatrzymaniach poinformował na specjalnej konferencji prasowej w Krakowie minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro.

"Profesjonalne działania organów œcigania - prokuratury, policji - współdziałanie, dobra koordynacja tych działań (...) pozwoliły nam dojœć do tego etapu, który daje podstawy do skierowania sprawy, z wnioskami o tymczasowe aresztowanie, do sšdu" - powiedział na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro.

"Panie ministrze Ziobro, tak dla porzšdku, zaginione dowody w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów odnalazłem ja, a nie jakaœ bliżej nie okreœlona gazeta" - skomentował konferencję prasowš prokuratora generalnego Tomasz Sekielski.

"Gdy w lutym zeszłego roku chciałem przekazać odnalezione dowody w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów ministrowi sprawiedliwoœci, ani pan Ziobro, ani jego zastępcy nie byli zainteresowani spotkaniem. Dziœ słyszę, że to ich wielki sukces" - dodał dziennikarz.

W zwišzku z opiniš Sekielskiego, Prokuratura Krajowa wydała oœwiadczenie.

"Redaktor Sekielski i syn małżeństwa Jaroszewiczów, Jan Jaroszewicz, przekazał 22 lutego 2017 roku Prokuraturze Okręgowej w Warszawie materiały. Tego samego dnia pan Sekielski został przesłuchany. Dostarczone przez redaktora Sekielskiego dowody nie miały jednak wpływu na ustalenie osób, którym prokuratura postawiła dziœ zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony" - czytamy w komunikacie PK.

"Decydujšce dla œledztwa były zeznania jednego z podejrzanych, który był przesłuchiwany przez prokuraturę w innej sprawie i który zdecydował się podjšć współpracę z prokuraturš. Wiarygodnoœć jego wyjaœnień potwierdziła ich szczegółowa weryfikacja, w tym porównanie z innymi zebranymi w sprawie dowodami. Wœród tych dowodów nie ma materiałów przekazanych przez Tomasza Sekielskiego i Jana Jaroszewicza" - informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

"Jednak z tego co mówił dziœ minister Ziobro, postępowanie wszczęte w Warszawie w zwišzku z odnalezieniem przeze mnie zaginionych dowodów, pomogło œledczym z Krakowa. Na coœ się wiec przydałem, czy nie?" - zapytał Sekielski.

Sprawę skomentował również Michał Woœ z ministerstwa sprawiedliwoœci. Redaktor Sekielski przekazał „dowody” tj. bezwartoœciowe odciski palców nienależšce do sprawców i niepełne DNA. „Dowody” nie majš nic wspólnego z ustaleniami œledztwa. Udział w sukcesie Prokuratury Krajowej i Zbigniewa Ziobry pan Sekielski ma mniej więcej taki jak w zwycięstwie Polaków pod Grunwaldem" - napisał na Twitterze.