Napad na klub Chmury w Warszawie. Wideo z zajścia

Piłkarska LE: Legia o zniszczeniu lokalu: potępiamy, ale to sprawa dla organów ścigania

Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 22.40 w klubie Chmury na ulicy 11 listopada w Warszawie. W hostelu mieszkają kibice holenderskiego klubu Ajax Amsterdam, którzy przyjechali do Warszawy na czwartkowy pucharowy mecz ze stołeczną Legią. W środową noc bawili się w klubie obok hostelu.

"Grupa kilkunastu osób ubranych na czarno bez barw klubowych obrzuciła hostel i klub kamieniami i butelkami. Mężczyźni odbiegli w nieznanym kierunku tuż przed przyjazdem policji. W hostelu przebywali kibice drużyny holenderskiej, którzy zabarykadowali się w środku. Żadna z osób nie została ranna" - poinformowała poinformowała Agnieszka Włodarska z zespołu prasowego komendy stołecznej policji.. "Obecnie trwają czynności wyjaśniające" – dodała.