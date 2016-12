Roman Polański o decyzji Sądu Najwyższego: Wreszcie będę mógł się czuć bezpiecznie w moim własnym kraju

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek kasację prokuratora generalnego, który chciał zwrotu krakowskiemu sądowi sprawy ekstradycji Romana Polańskiego do USA. Tym samym ostateczne jest uznanie ekstradycji reżysera za niedopuszczalną prawnie.

- Dobrze, że wreszcie będę mógł czuć się bezpiecznie w moim własnym kraju – powiedział Roman Polański w telefonicznej rozmowie z reporterem „Faktów po południu” w TVN24.

W pierwszej rozmowie dla mediów po ogłoszeniu decyzji przez polski Sąd Najwyższy reżyser, na co dzień mieszkający w Paryżu, przyznał, że żałuje, iż musiał tyle na to czekać. Polański zapewnił, że będzie teraz częściej podróżował do Polski, w tym do rodzinnego Krakowa.

- Cieszę się, że będę mógł spokojnie udać się na Salwator, na grób mojego ojca, albo Andrzeja Wajdy, mojego przyjaciela – powiedział Polański.

