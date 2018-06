Skuteczny sposób na włamanie, pożar lub zalanie mieszkania

Deweloperzy dostrzegli potencjał tkwiący w systemach inteligentnego domu i coraz częściej oferują obiekty wyposażone w takie technologie.Z najnowszych badań wynika, że rozwiązania smart home obniżają stres związany z domem i codziennymi obowiązkami.

Włączone żelazko, uchylone okno czy też otwarte drzwi do mieszkania – te wszystko jest w stanie wywołać u nas spory stres. Przeprowadzone przez Fibaro badania wskazują, że u osób, które nie posiadają rozwiązań smart home, reakcja organizmu związana z napięciem emocjonalnym wywołanym podobnymi sytuacjami jest trzykrotnie większa. Co więcej, w wyniku stresu zaburzeniom ulegają też funkcje poznawcze.

Nie myśleć o żelazku

Badaniem objęto dwie grupy osób: posiadających rozwiązania smart home oraz takich, którzy nie wykorzystują tej technologii. Badani byli analizowani pod tzw. względem reakcji skórno-galwanicznej, która pozwala określić poziom napięcia emocjonalnego, a także musieli rozwiązać test, który umożliwia pomiar funkcji poznawczych.

Badanie rozpoczęło się od pomiaru bazowego. W następnej fazie uczestnicy byli pytani o stan zabezpieczeń, aktualną sytuację w ich domach oraz takie zdarzenia losowe, jak pożar, zalanie czy włamanie. Wyniki pokazują, że już sama rozmowa na temat zabezpieczeń w domu zwiększa poziom napięcia emocjonalnego u osób, które nie korzystają z rozwiązań smart home. Wśród badanych z drugiej grupy nie odnotowano z kolei żadnej zmiany – poziom pozostawał taki sam, jak w przypadku rozmowy na neutralne tematy.

Z kolei wyobrażenie sytuacji niebezpiecznej, takiej jak pożar czy zalanie, zwiększyło poziom napięcia emocjonalnego u obu grup. Jednak wśród osób niewykorzystujących smart home, reakcja na te sytuacje była trzykrotnie większa.

Druga część badania (tzw. test Stroopa) wykazała, że sytuacja stresowa związana z domem silniej wpłynęła na osłabienie zdolności do hamowania automatycznych reakcji przez osoby nieposiadające rozwiązań smart home. – Przeprowadzone przez nas badanie wykazuje, że osoby, które nie posiadają rozwiązań smart home, odczuwają istotnie wyższe napięcie emocjonalne związane z sytuacjami niebezpiecznymi dla ich domu. Napięcie to może się jednocześnie przekładać na osłabienie niektórych funkcji poznawczych – komentuje Tomasz Szczurko z HumanGraph.

Według analiz Gfk, nawet co piąty Polak żyje w ciągłym stresie. – Jak pokazały wyniki badań, rozwiązania, które tworzymy w Fibaro, mogą pozytywnie wpływać na ograniczenie stresu. System smart home pozwala na zdalną analizę sytuacji w domu, a to oznacza, że nie musimy cofać się do domu, aby sprawdzić, czy zamknęliśmy drzwi, czy też nerwowo rozmyślać o włączonym żelazku – dodaje Krzysztof Banasiak, wiceprezes Fibaro.

Zamek w aplikacji

Nic dziwnego, że deweloperzy coraz chętniej, realizując inwestycje, wyposażają apartamenty w inteligentne systemy. Współpracę w zakresie smart home zawarły niedawno Echo Investment i Somfy. W konsekwencji wszystkie nowe projekty mieszkaniowe Echo Investment będą wyposażone w inteligentne systemy sterowania, które zapewnią przyszłym mieszkańcom najważniejsze funkcjonalności oraz pozwolą dodawać kolejne – według potrzeb. W mieszkaniach będą montowane centralki – pierwsze tak wyposażone lokale oddane zostaną w warszawskiej inwestycji Widoki Mokotów. Kolejne będą Moje Miejsce w Warszawie i wrocławskie Ogrody Graua. – W ciągu dwóch, trzech lat chcemy się stać prawdziwym smart deweloperem, liderem branży w zakresie smart rozwiązań – twierdzi Waldemar Olbryk, członek zarządu Echo Investment. – Dziś jesteśmy w punkcie startowym, ale w najbliższych trzech latach stworzymy i zaoferujemy klientom 4,5 tys. takich mieszkań – kontynuuje.

Jak to ma wyglądać w praktyce? Otóż już w wejściu do mieszkania zamek do drzwi – zabezpieczony kodem na poziomie bankowego sejfu – będzie można otworzyć nie tylko kluczem, ale również aplikacją. Użytkownik będzie mógł określać dodatkowo konkretne scenariusze i ustawiać np. ograniczony dostęp dla dzieci czy opiekunki oraz włączyć automatyczne zamknięcie drzwi na noc. Gdy dziecko zapomni klucza, rodzice mogą otworzyć zamek aplikacją w telefonie z drugiego końca miasta, a jeśli nie pamiętamy, czy wychodząc, zamknęliśmy drzwi, łatwo sprawdzimy to w aplikacji. System dodatkowo steruje żaluzjami, sprawdza domknięcie okien, reguluje temperaturę w pomieszczeniu i natężenie oświetlenia.