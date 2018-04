Szpiczak: niedostępne nowe leki

Możliwoœć stosowania nowych terapii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego daje szanse chorym na dłuższe życie. W Polsce czeka na to z wielkš nadziejš kilkuset pacjentów.

„Brak refundacji nowego leku powoduje zgony. Przez ostatnie pół roku odeszło około 50 osób chorych na szpiczaka" – mówi Roman Sadżuga, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka, które działa na rzecz lepszego dostępu pacjentów do skutecznych terapii.

Ostatnia pozytywna decyzja refundacyjna dla osób chorych na szpiczaka została podjęta przez ministra zdrowia w 2013 r. Dotyczyła finansowania w ramach programu lekowego terapii lenalidomidem dla pacjentów ze szpiczakiem nawrotowym lub opornym na leczenie. Od tamtej pory w Unii Europejskiej i USA zarejestrowano już szeœć nowych leków, które przedłużajš życie pacjentów cierpišcych na ten nowotwór. W Polsce żaden z nich nie jest dostępny z powodu braku refundacji.

Sukces w hematoonkologii

Szpiczak plazmocytowy jest nowotworem złoœliwym układu krwiotwórczego. Wywodzi się z dojrzałych limfocytów B (tzw. plazmocytów), czyli komórek odpornoœci produkujšcych przeciwciała. Zmienione nowotworowo plazmocyty nie wytwarzajš prawidłowych przeciwciał potrzebnych do zwalczania infekcji w organizmie, a zamiast tego produkujš nieprawidłowe białko – tzw. białko monoklonalne. Jednoczeœnie wypierajš zdrowe komórki odpornoœci, co prowadzi do zwiększonej podatnoœci na infekcje.

„Powikłania infekcji, takie jak zapalenie płuc niepoddajšce się standardowej antybiotykoterapii, sš obecnie przyczynš większoœci zgonów osób chorych na szpiczaka" – podkreœlał dr Janusz Hałka ordynator Oddziału Hematologii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii, podczas XIII Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka, który odbył się w 24 i 25 marca w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie).

Ekspansja komórek nowotworu powoduje również zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych, a w konsekwencji rozwój anemii oraz spadek liczebnoœci płytek krwi, co powoduje zaburzenia procesu krzepnięcia. U większoœci chorych na szpiczaka dochodzi również do niszczenia i osłabienia koœci. Rezultatem tego jest występowanie silnych bólów kostnych i patologicznych złamań. Ponadto częœć pacjentów cierpi z powodu uszkodzenia i niewydolnoœci nerek.

Pod względem częstoœci występowania szpiczak zajmuje w Polsce trzecie miejsce wœród nowotworów układu krwiotwórczego. W cišgu roku odnotowuje się około 1500 nowych zachorowań na szpiczaka, a z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że z chorobš żyje w naszym kraju ok. 9,5 tys. osób.

Zdaniem dr. Hałki postęp wiedzy o mechanizmach powstawania szpiczaka i jego naturalnym przebiegu oraz rozwój skutecznych metod terapii sprawiły, że przeżycie pacjentów z tym nowotworem wydłużyło się znacznie w cišgu ostatnich dwóch dekad. – 82 proc. chorych na szpiczaka żyje dłużej niż pięć lat. To bardzo duży sukces w hematoonkologii – podkreœlił specjalista.

Trudne nawroty

Szpiczak plazmocytowy jest chorobš ludzi starszych. Według dr. Hałki 60 proc. pacjentów ma powyżej 60 lat. W tej grupie wiekowej często występujš przewlekłe choroby cywilizacyjne, zwłaszcza choroby układu sercowo-naczyniowego. „Starsi pacjenci częœciej zażywajš dużo leków i częœciej majš obniżonš ogólnš odpornoœć" – tłumaczył hematolog.

Dlatego stosunkowo niewielu chorych na szpiczaka kwalifikuje się do terapii wykorzystujšcej transplantację macierzystych komórek krwiotwórczych. Jest to bowiem procedura doœć agresywna. Przeważnie stosuje się autotransplantację, czyli przeszczepienie własnych macierzystych komórek krwiotwórczych. Przeszczepienie od dawcy (najlepiej spokrewnionego) jest wykonywane rzadziej, m.in. dlatego, że jest obarczone większym ryzykiem niepowodzenia i bardziej obcišża organizm pacjenta.

Bardzo dużym przełomem w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego było wprowadzenie na poczštku XXI wieku nowych leków – najpierw immunomodulujšcych (talidomid, a póŸniej lenalidomid) oraz inhibitorów proteasomu (bortezomib). Terapie te przyczyniły się do dwukrotnego wydłużenia przeżycia chorych z ok. trzech lat do szeœciu, siedmiu.

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka (International Myeloma Working Group) standardem w leczeniu tzw. pierwszej linii sš terapie złożone z trzech leków (trójlekowe). W większoœci oœrodków w naszym kraju stosowany jest schemat z bortezomibem, talidomidem i lekiem sterydowym (deksametazonem).

– Obecnie w Polsce leczenie pierwszej linii jest dosyć dobrze ustalone. Schematy dostępne dla pacjentów działajš bardzo dobrze. Mamy jednak niewštpliwie problem z leczeniem nawrotowego i opornego szpiczaka – ocenił dr Adam Walter-Croneck z Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szpiczak jest chorobš o charakterze nawrotowym. Po kolejnej linii terapii u większoœci chorych następuje kolejny nawrót. – W końcu przestajemy uzyskiwać jakškolwiek odpowiedŸ na leczenie i to oznacza, że potrzebujemy nowych leków – tłumaczył dr Walter-Croneck.

W Polsce chorzy z opornym i nawrotowym szpiczakiem majš dostęp jedynie do lenalidomidu w ramach programu lekowego. Jest to tzw. druga linia terapii. I na tym możliwoœci ich leczenia się kończš.

– Zatrzymaliœmy się na 2013 roku, gdy lenalidomid został dopuszczony do refundacji dla chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem. Od tego czasu nie mamy refundacji żadnego nowego leku na szpiczaka – przypomniał dr Walter-Croneck.

Nowe nadzieje

Od tamtej pory w USA i Unii Europejskiej zarejestrowano szeœć nowych czšsteczek do stosowania u chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem. Sš to jednak terapie bardzo drogie, a pacjenci i ich rodziny nie sš w stanie udŸwignšć tak wysokich kosztów leczenia.

W 2013 r. w UE zaaprobowała kolejny lek immunomodulujšcy w leczeniu chorych na szpiczaka nawrotowego i opornego – pomalidomid. Wydłuża on przeżycie pacjentów œrednio o pięć miesięcy co oznacza, że duża liczba chorych będzie żyła dłużej nawet o kilka lat. Jest bardzo dobrze tolerowany i ma wygodnš postać doustnš. – Mimo starań o refundację pomalidomid na razie nie trafił do programu lekowego – zaznaczył dr Walter-Croneck.

Kolejne dwa nowe leki – karfilzomib oraz iksazomib – należš do inhibitorów proteasomu. Karfilzomib jest skuteczniejszy niż bortezomib. Jednoczeœnie jest pozbawiony neurotoksycznoœci starszego leku i nie powoduje uszkodzenia nerwów obwodowych (polineuropatii obwodowej). Może natomiast uszkadzać mięsień sercowy, choć częœć pacjentów dobrze go toleruje. Zaletš iksazomibu jest to, że jako jedyny inhibitor proteasomu ma wygodnš postać doustnš.

Kolejne trzy nowe leki majš odmienny mechanizm działania od dotychczas stosowanych terapii w walce ze szpiczakiem. Sš to: panobinostat – lek z grupy inhibitorów deacetylazy histonowej oraz dwa przeciwciała monoklonalne – daratumumab i elotuzumab. – Przeciwciała monoklonalne stanowiš istotnš nowoœć w leczeniu szpiczaka – powiedział dr Walter-Croneck.

Szansa dla chorych

Onkolog dr Wojciech Rogowski, dyrektor medyczny Szpitala Kardiologiczno-Onkologicznego Magodent w Warszawie zaznaczył, że lekarze chcieliby móc stosować u chorych na szpiczaka wszystkie nowe terapie. – Ale jeœli jakiœ lek ma obecnie najbardziej zaawansowany proces refundacyjny i jest szansa, by się pojawił dla chorych, to trzeba zrobić wszystko, by tak się stało – podkreœlił.

Kilkuset chorych na szpiczaka opornego i nawrotowego miało nadzieję, że od stycznia 2018 r. zyskajš dostęp do leczenia pomalidomidem w ramach programu lekowego. Proces refundacyjny tego leku jest najbardziej zaawansowany spoœród nowych terapii.

Potwierdzajš to również dane, jakie na 13. Kongresie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka przedstawiła dr Iga Lipska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Do tego, by pomalidomid był finansowany w ramach programu lekowego, potrzebna jest jedynie decyzja ministra zdrowia.

– My dzisiaj nie mamy żadnej alternatywy. Jest jeden lek w tak zaawansowanym procesie refundacji, który może pomóc kilkuset pacjentom – powiedział Roman Sadżuga, który sam choruje na szpiczaka od 17 lat. Podkreœlił, że w przypadku pozostałych leków procedura refundacyjna może się cišgnšć jeszcze co najmniej przez półtora roku.

Tymczasem pacjenci nie mogš tyle czekać, potrzebujš dostępu do nowego leku od zaraz. Z wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka wynika, że w cišgu ostatnich szeœciu miesięcy zmarło ok. 50 chorych należšcych do stowarzyszenia. Częœć z nich mogłaby wcišż żyć, gdyby otrzymała szansę w postaci nowej terapii. Sadżuga zwrócił uwagę, że pomalidomid jest obecnie stosowany we wszystkich krajach UE, również w krajach sšsiednich.

Jak zapewniła pacjentów zgromadzonych na kongresie dr Iga Lipska, „minister zdrowia dostrzega problem i potrzebę klinicznš dla pacjentów ze szpiczakiem nawrotowym i opornym" i podejmuje działania, żeby zapewnić im leczenie w kolejnych liniach. – Liczymy, że uda się dokonać modyfikacji programu lekowego dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim opornym i nawrotowym – podkreœlała. Š?

Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego", przy okazji XIII Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka, którego partnerem jest Celgene sp. z o.o.