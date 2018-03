Niewydolność serca - wynik sukcesu kardiologii

Kardiolodzy alarmujš - dramatycznie roœnie liczba chorych z niewydolnoœciš serca. Paradoks polega między innymi na tym, że im lepiej leczymy np. zawały serca tym więcej mamy póŸniej pacjentów z niewydolnoœciš serca. Niewydolnoœć serca - ma według ekspertów - rokowania gorsze niż nowotwory. Choruje na niš ponad milion Polaków a umiera co roku ponad 60 tys. Większoœć z nich mogłaby żyć dłużej .

Konieczne jest wprowadzenia całkowicie nowego modelu diagnozowania oraz leczenia tego schorzenia - mówił prof. Grzegorz Opolski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w czasie trwajšcego właœnie w Jachrance 22 sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Mamy największy spoœród większoœci krajów œwiata procent hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców pacjentów z niewydolnoœciš serca. Co ciekawe ponad 60 % pacjentów jest hospitalizowanych na oddziałach wewnętrznych a nie oddziałach kardiologicznych.

Z danych NFZ wynika, że liczba hospitalizacji od wielu lat nie ulega zmianie.

Obserwujemy częstsze występowanie chorób towarzyszšcych - przekonywał Roman Topór-Mšdry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Na œwiecie koszt całkowity leczenie choroby niedokrwiennej serca to ponad 108 mld dolarów.

W Polsce wydajemy - wyliczał prezes Roman Topór- Mšdry na leczenie 834 miliony złotych i koszty te rosnš. Co ważne sam koszt œwiadczeń z tytułu niezdolnoœci do pracy wyniósł prawie 200 milionów. Mimo to w cišgu 3 lat od rozpoznania umiera ponad 50 % pacjentów.

Koszty hospitalizacji w Polsce to 90 % kosztów leczenia. Teoretycznie 50 % hospitalizacji można uniknšć dobrze leczšc przed szpitalem i szybko chorobę diagnozujšc - mówiła prof. Jadwiga Nessler ordynator Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolnoœci Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

Jak podaje portal stworzony przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dla chorych z niewydolnoœciš serca (slabeserce.pl): niewydolnoœć serca to stan, w którym chore serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi i dostarczyć organizmowi odpowiedniej iloœci tlenu w stosunku do aktualnych potrzeb.

Przyczynš uszkodzenia serca może być m.in. zawał serca, nadciœnienie tętnicze, choroba zastawek serca, choroby wrodzone, nadużywanie alkoholu.

Główne objawy choroby to: dusznoœć, osłabienie i łatwe męczenie się, obrzęki, wypełnione żyły szyjne, przyrost masy ciała, utrata apetytu, zaburzenia rytmu serca, obniżenie nastroju, niepokój, ostra niewydolnoœć serca, zatrzymanie kršżenia.

Na szczęœcie - może z powodu tego, że aktualnym ministrem zdrowia jest kardiolog - decydenci zdali sobie już sprawę z wagi problemu. Ministerstwo razem z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym przygotowało pilotaż Koordynowanej Opieki Nad Pacjentem z Niewydolnoœciš Serca w którym udział ma wzišć 5 oœrodków, trwać ma 5 lat i objšć ok. 170 tysięcy pacjentów. Ruszyć ma w sierpniu tego roku.

Jak wylicza profesor Grzegorz Opolski główne wyzwania w tej kwestii to: uczynienie niewydolnoœci serca strategicznym priorytetem polityki zdrowotnej. zwiększenie finansowania leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego. zrównanie dostępu do leczenia we wszystkich rejonach Polski, doposażenie placówek w sprzęt do szybkiej diagnostyki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, które muszš zwiększyć wzrost œwiadomoœci na ten temat.

Punkty krytyczne to zbyt póŸne rozpoznanie, brak dobrej opieki ambulatoryjnej zwłaszcza poszpitalnej, nieuwzględnianie leczenia chorób współistniejšcych , ograniczony dostęp do KOS i innowacyjnych terapii. Brak okreœlenia kompetencji lekarza POZ i koordynacji póŸniejszego leczenia. Główne cele jakie stawiajš sobie kardiolodzy to przede wszystkim zmniejszenie œmiertelnoœci po wypisaniu ze szpitala i zmniejszenie liczby hospitalizacji.

Jak oceniajš utworzenie wielospecjalistycznych zespołów leczšcych może zmniejszyć œmiertelnoœć o 25 % a hospitalizacje o 26 % , edukacja i samokontrola - hospitalizacje o 34 % , kontakt telefoniczny ze skierowaniem do POZ może dać także szybko wymierne efekty.

Dramatycznie wyglšda rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po zawałach i innych zabiegach kardiologicznych - mówił prof. Ryszard Piotrowicz z Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Co ciekawe procentowo najmniej pacjentów kierowanych jest na niš w województwie mazowieckim i podlaskim, a najwięcej w œlšskim i opolski. Mimo to wcišż jest to jedynie ok. 19 tysięcy osób rocznie.

Często częœciowš winę za to ponoszš lekarze POZ , którzy zamiast kierować pacjenta na rehabilitację, przedłużajš mu zwolnienia, pacjent siedzi w domu, choroba dalej go trawi. Profesor Ryszard Piotrowicz podsumował też dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie rozwoju telemedycyny w Polsce. Telemedycyny, która ma szansę poprawić stan zdrowia pacjenta w sytuacjach nierównego dostępu do lekarzy w różnych rejonach Polski. Klinika w Aninie jest także koordynatorem i pomysłodawcš unikalnego w skali œwiata badania na temat: „Zastosowania technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnoœciš serca - TELEREH - HF - badania wieloœrodkowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badanie to ma jednoznacznie pokazać jakie wymierne i mierzalne korzyœci może odnieœć pacjent z niewydolnoœciš serca korzystajšcy z rozwišzań telemedycznych