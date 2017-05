"Tramwaj zwany pożądaniem" - o seksie i profilaktyce anty-HiV

W środę, 10 maja, w Poznaniu ruszył pierwszy tegoroczny "Tramwaj zwany pożądaniem", który w unikalny sposób łączy edukację na temat seksu i profilaktyki zakażeń HIV z zabawą. W ramach 6. edycji ogólnopolskiej kampanii pn. „Tramwaj zwany Pożądaniem” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, w wybrane weekendy na najbardziej uczęszczanych przez klubowiczów trasach w 10 miastach Polski kursować będą roztańczone tramwaje i autobusy, w których edukatorzy udzielą informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Kampania finansowana jest ze środków przyznanych IFMSA-Poland w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanych przez Gilead Sciences Poland.

W tym roku, poza Poznaniem, tramwaje i autobusy będą kursować w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, dwa razy w Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie oraz Białymstoku. Jazdę nietypowym pojazdem będą pasażerom umilać DJ’e oraz członkowie IFMSA-Poland. W skład zespołu edukatorów w tramwajach zwanych pożądaniem wejdą studenci medycyny, którzy pełnią funkcję Konsultantów Bezpiecznych Zachowań Seksualnych. Dodatkowo, w każdym tramwaju usytuowane zostaną stanowiska z materiałami edukacyjnymi i prezerwatywami.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na kwestie związane ze zdrowiem reprodukcyjnym oraz edukacja społeczna z zakresu profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą płciową, a w szczególności zakażeń HIV. Każdy pasażer dostanie unikatowy bilet z adresem najbliższej placówki, w której można wykonać bezpłatny test w kierunku zakażenia tym wirusem.

„Projekt IFMSA-Poland jest wart uwagi nie tylko ze względu na swój oryginalny i rozrywkowy charakter, ale także na kontekst epidemiologiczny. Aż 60 procent zakażonych w naszym kraju stanowią osoby w wieku 25-48 lat. Dlatego tak mocno wspieramy inicjatywy, których przekaz kierowany jest do młodych osób” – mówi Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Kampania „Tramwaj zwany pożądaniem” dobrze wpisuje się w to zadanie. Przede wszystkim ze względu na swoją popularność i zasięg.

„Wierzymy, że nasza kampania zwiększy świadomość młodych osób w zakresie bezpiecznych zachowań seksualnych i wpłynie na zmianę ich nastawienia do wykonywania testów w kierunku HIV. Ten wirus już nie zabija, o ile tylko osoby z nim żyjące mają opiekę medyczną i przyjmują leki antyretrowirusowe. Z HIV można żyć długo i relatywnie komfortowo. Mimo to stereotypy na temat wirusa skutecznie blokują osoby młode przed testowaniem się. Młodzi demonizują pozytywny wynik testu do tego stopnia, że rezygnują z jego wykonywania. To wszystko powoduje, że co roku HIV wykrywa się w naszym kraju u coraz większej liczby osób. Mało tego: przedstawiciele organizacji pozarządowych szacują, że od 50 do 70 procent seropozytywnych Polaków nie zdaje sobie sprawy, że żyje z HIV. Jest to największy odsetek w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasza kampania przyczyni się do poprawy tej sytuacji” – powiedziały Anna Rewekant, Koordynator Narodowy IFMSA-Poland ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS oraz Agnieszka Palus, Koordynator Ogólnopolski projektu Tramwaj zwany Pożądaniem.

Tramwaje i autobusy zwane pożądaniem pojadą w tym roku w Polsce według następującego harmonogramu:

Warszawa 12 maja

Bydgoszcz 19 maja

Szczecin 19 maja

Gdańsk 20 maja

Olsztyn 20 maja

Katowice 26 maja

Kraków 26 maja

Białystok 2 czerwca

Gdańsk – grudzień 2017 roku (w okolicach Światowego Dnia AIDS 1 grudnia)