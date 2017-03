Jaskra nie daje żadnych objawów

W najbliższą sobotę 18 marca 2017 roku z okazji obchodów Światowego Tygodnia Jaskry odbędzie się ogólnopolska akcja bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku jaskry, której inicjatorem i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO). Tego dnia wszyscy ci, którzy nie odwiedzili okulisty od przynajmniej roku i nie chorują na jaskrę, będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych oferowanych w ponad 60 ośrodkach w całym kraju. Lista placówek, która włączyła się do akcji dostępna jest na stronie www.pto.com.pl

- Około 70 procent przypadków jaskry w naszym kraju jest wykrywana zbyt późno, by uratować widzenie, nawet przy intensywnym leczeniu. Polacy nie badają profilaktycznie swojego wzroku mimo, że jest to jeden z najważniejszych zmysłów. Trafiają do okulisty dopiero wtedy, gdy zauważą objawy w postaci ograniczenia pola widzenia. Chcemy to zmienić. Stąd pomysł na akcję ogólnopolskich bezpłatnych badań przesiewowych – apeluje prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, Kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Okulistyki, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Polski Związek Niewidomych szacuje, że prawie 20 proc. jego członków utraciło wzrok właśnie z powodu jaskry.

Badanie jest proste - pacjenci poddani zostaną badaniu budowy dna oka i grubości rogówki, jak również przeprowadzony zostanie u nich pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Podstawową metodą terapii jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego i tym samym zatrzymanie procesu uszkadzania nerwu wzrokowego za pomocą leczenia zachowawczego. Zazwyczaj pacjenci, którzy poddają się leczeniu są w stanie zachować wzrok na funkcjonalnym poziomie do końca życia. Terapia głównie opiera się o leki w postaci kropli obniżających wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego. W przypadku gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektu w postaci zahamowania progresji degeneracji nerwu wzrokowego należy przejść do leczenia operacyjnego. W Polsce wykonuje się tylko 5 000 tys. operacji w ciągu roku. Jest to zaledwie ok. 1 proc. osób chorych na jaskrę.

Jest też szereg objawów, które powinny zmobilizować nas do wizyty u okulisty . Są to m.in.: poranne migreny, dostrzeganie tak zwanych „tęczowych pól”, zmiana ostrości widzenia, zapalenie spojówek, trudne do wyleczenia, mdłości, zawroty głowy, odczuwanie intensywnego bólu w okolicy głowy oraz oka.

Jeśli nie uda nam się zbadać oczu w czasie akcji PTO powinniśmy poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do okulisty i przeprowadzić badanie w innym dogodnym terminie.