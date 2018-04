Joanna Parafianowicz: nasz luksus to cierpienie zwierząt

Zwierzę to nie przedmiot, lecz żywa istota. Odczuwa głód, pragnienie, temperaturę otoczenia, ból, cierpienie, strach, rozpacz rozstania. Z drugiej zaœ strony – radoœć, spokój, przywišzanie. Wierzę, że także miłoœć. Jesteœmy im winni szacunek, ochronę i opiekę. Nie tylko dlatego, że ustawa tak stanowi. To nasze człowieczeństwo mierzy się współczuciem, zrozumieniem i tolerancjš dla innych, zwłaszcza słabszych.

Tymczasem, dzięki mediom i aktywistom organizacji pozarzšdowych, wcišż słyszymy, jaki los zgotowaliœmy zwierzętom. Przykładów jest wiele, choćby dramat jagništ idšcych na rzeŸ. Przez lata było to tajemnicš, ale dziœ wiemy, że choć zgodnie z przepisami podczas ich transportu na metrze kwadratowym nie powinno być więcej niż pięć jagništ, w jednej ciężarówce bywa ich o 200 za dużo. Choć podróż nie powinna trwać więcej niż 29 godzin, wydłuża się do ponad 31. Woda powinna zostać podana już po dwóch godzinach drogi, w praktyce zwierzęta nie majš jej znacznie dłużej. Niektóre, zwłaszcza najmniejsze i najmłodsze, potrafišce pić tylko mleko matki, nie mogš korzystać z poideł dla zwierzšt dorosłych i w ogóle wody nie otrzymujš. Co jeszcze? Bicie po głowie młotkiem, rażenie pršdem we wrażliwe miejsca czy przepędzanie zwierzšt z poważnymi urazami nóg – to tylko niektóre z obrazów znęcania, zarejestrowane przez dziennikarzy i ujawniane œwiatu w reportażach.

Tajemnicš nie sš już zaniedbania i nieprawidłowoœci w sposobie traktowania koni wożšcych turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Niemal całe życie cišgnš ponadnormatywny ciężar, a u jego kresu wysyła się je do rzeŸni. Karpie duszšce się w plastikowych reklamówkach to obrazek, który mimo starań zaangażowanych w ochronę zwierzšt nadal jako symbol œwišt obchodzonych na pamištkę urodzin Chrystusa konkuruje z wizerunkiem œwiętego Mikołaja z workiem z prezentami.

Odrębna sprawa to społeczne i ustawowe przyzwolenie na polowania, co jednakże jest tylko częœciš większego problemu: nadprodukcji mięsa i spożywania go w iloœciach wykraczajšcych poza miarę rozsšdnš i wynikajšcš z zapotrzebowania organizmu. Mięso jest dziœ znacznie tańsze niż niegdyœ, stoi nim polska kuchnia, a my trwamy w przekonaniu, że jednostkowa decyzja o ograniczeniu lub wyeliminowaniu go z diety nie zmieni œwiata. Jak się jednak okazuje, wzrost œwiadomoœci konsumpcji i zmiana sposobu myœlenia ma znaczenie. Jak wynika z badań amerykańskiej organizacji walczšcej o prawa zwierzšt „The Humane Society of the United States", od 2007 r. każdego roku zabijanych jest o 500 mln zwierzšt mniej tylko dlatego, że ludzie jadajš mniej mięsa.

Wykorzystywanie zwierzšt dla własnej uciechy to nic innego jak objaw luksusu, z którego moglibyœmy zrezygnować w imię etycznych zasad. Nie sš bowiem niezbędne przejażdżka do Morskiego Oka, smak szaszłyków jagnięcych czy polskiej codziennej porcji schabowego z kapustš i ziemniakami. Myœlimy jednak, że nasza wolnoœć, rozumiana jako zaspokajanie własnych potrzeb i zachcianek, jest dobrem cenionym wyżej niż minimalizowanie cudzego cierpienia. Nasz umysł, jak pisała Olga Tokarczuk, za wszelkš cenę wspiera to, w co wierzymy. Dlatego tak trudno zmienić œwiat. Ale jest to możliwe. ?

Autorka jest adwokatem, redaktorem naczelnym „Pokoju Adwokackiego" (www.pokojadwokacki.pl)