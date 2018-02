NRA wciąga adwokaturę w spór o aborcję

Debata na temat aborcji toczy się w Polsce od przeszło 25 lat i zdaniem ogółu Polaków jest to spór o charakterze etycznym, a nie techniczno-prawnym. Jak w całym społeczeństwie, tak i wœród adwokatów zdania w tej kwestii sš podzielone.

Częœć opowiada się za prawem do życia, a częœć za prawem wyboru. W tej sytuacji bardzo niedobrze się stało, że Naczelna Rada Adwokacka postanowiła włšczyć się do tej debaty i złożyła w Sejmie opinię sporzšdzonš przez znanš działaczkę feministycznš adwokat Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńskš. W ten sposób stanęła po jednej stronie sporu, naruszajšc literalnš treœć polskiej konstytucji i ustalone orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz uršgajšc inaczej myœlšcym członkom palestry.

Delikatna sprawa

Jak wiadomo, w Sejmie trwajš prace nad projektem ustawy ograniczajšcym dopuszczalnoœć aborcji tzw. eugenicznej. Projektodawcy wskazujš, że obecna dopuszczalnoœć aborcji eugenicznej powoduje nieuzasadnione cierpienie jej ofiar, co jest nie do pogodzenia z zasadš humanitaryzmu polskiego prawa. Argumentacja jest oczywiœcie znacznie bardziej obszerna, ale to jest niejako jej istotš. Ze stanowiskiem tym można się zgadzać albo nie, niemniej cały problem jest nie tyle techniczno-prawny, ile etyczny, dotyczšcy indywidualnych wyborów poszczególnych osób. Dlatego dziwi, że Naczelna Rada Adwokacka postanowiła włšczyć się do tej debaty. Zauważyć należy, że całe œrodowisko adwokackie jest pod tym względem równie zróżnicowane jak ogół społeczeństwa. Adwokaci sš różni: młodzi i starzy, z małych miast i wielkich, kobiety, mężczyŸni. Wyznajemy rozmaite poglšdy polityczne i ideologiczne. Nie brakuje wœród nas zagorzałych konserwatystów, osób, dla których wskazówki Koœcioła majš zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu życiowych decyzji. Sš też jednak ludzie lewicy, zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym tego słowa rozumieniu. Tak było zawsze: przed wojnš dochodziły jeszcze ostre antagonizmy narodowoœciowe, było w palestrze pokaŸne grono adwokatów narodowoœci żydowskiej, niemieckiej czy też ukraińskiej. Niemniej jednak zarówno przed wojnš, jak i póŸniej adwokaci w pracy samorzšdowej unikali akcentowania dzielšcych ich różnic, afirmujšc swój profesjonalizm i skupiajšc się na ochronie wspólnego korporacyjnego interesu. Dzięki temu byli silnš zawodowš grupš, w której nie było miejsca na polityczne czy ideologiczne gierki.

Koło kobiet

Sprawa jest niezwykle delikatna i wydawałoby się, że NRA, rozumiejšc to, wykaże się odpowiedniš dozš dyplomacji. Jest przeciwnie, powierzyła bowiem opracowanie opinii w tej sprawie znanej działaczce feministycznej adw. Katarzynie Gajowniczek-Pruszyńskiej. Kilka lat temu zgłosiła ona pomysł powołania koła kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z jakichœ przyczyn pomysł ten nie zyskał aplauzu ORA – być może dlatego, że harmonogram jego prac został utrzymany jednostronnie w duchu radykalnego feminizmu. Zajmować się miało koło m. in. prawami kobiet do aborcji. Warszawska ORA projektu nie poparła, ale Naczelna Rada Adwokacka i owszem.

W zeszłym roku został powołany zespół ds. kobiet pod przewodnictwem tejże adw. Gajowniczek-Pruszyńskiej. Tym samym jej ideologiczne zamysły mogły już być realizowane na znacznie wyższym poziomie, nie w imieniu grupy zainteresowanych, ale całej adwokatury! Po raz pierwszy organem adwokatury stało się wšskie przedsięwzięcie ideologiczne, adresowane tylko do częœci członków palestry i z założenia wymierzone w pozostałš częœć! Bo jeżeli mowa jest o prawach kobiet i o żšdaniach ich poszerzenia, to od razu pojawia się klarowna odpowiedŸ, przeciwko komu ta akcja jest prowadzona. Oczywiœcie przeciwko ogółowi mężczyzn, którzy zdaniem zwolenników ideologii feministycznej korzystajš z nadmiernych praw. Nie ma tu oczywiœcie mowy o równoœci, tylko o poszerzaniu (bez granic) praw kobiet. Oczywiœcie, członkami tejże komisji sš wyłšcznie kobiety. Mało tego, założenia ideologiczne pomijajš i ignorujš te kobiety, które się z radykalnym feminizmem nie utożsamiajš.

Zlekceważeni konserwatyœci

W takim też duchu została sporzšdzona opinia przedłożona Sejmowi. Opiera się ona na postulatach radykalnego feminizmu, z odwołaniami do amerykańskiego orzecznictwa w tym sprawach, a pomija stanowisko polskiej konstytucji oraz ugruntowany poglšd polskiego Trybunału Konstytucyjnego, że życie ludzkie podlega ochronie od chwili poczęcia. Tak jednostronne ujęcie sprawy nie tylko jednoznacznie pozycjonuje Naczelnš Radę Adwokackš po stronie radykalnej lewicy, ale też stanowi wyraz lekceważenia konserwatywnych adwokatów.

W każdym razie nie spodziewam się niczego dobrego po takim rozdrabnianiu się adwokatury i inspirowaniu tym samym wewnętrznych wojen religijno-ideologicznie-politycznych. Zamiast skupiać się na walce o wspólne interesy zawodowe, zajmujemy się teraz sporami o legalizację aborcji, a potem zapewne o religijnie œlubowania adwokackiego albo o klauzulę sumienia przy adwokackich czynnoœciach. To błšd.

Nie pozwólmy, aby adwokatura dała się wcišgać w spory ideologiczne, stajšc po stronie, tej czy owej opcji politycznej czy ideologicznej. Niech pozostanie wspólnym dobrem wszystkich adwokatów: prawicowych, lewicowych, narodowców, internacjonalistów, kobiet i mężczyzn. Katolików i ateistów.

Autor jest adwokatem