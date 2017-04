Spada liczba smoleńskich agnostyków

Wiosną dwa lata temu przed piątą rocznicą katastrofy smoleńskiej 18 proc. badanych przez IBRiS Polaków było zdania, że przyczyny tej tragedii zostały wyjaśnione. Aż 33 proc. uważało, że nigdy nie uda się ustalić, dlaczego samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami na pokładzie się rozbił.

Dziś proporcje te się odwróciły. Z najnowszego badania IBRiS wynika bowiem, że według 32 proc. respondentów przyczyny katastrofy zostały już wyjaśnione, a tylko 17 proc. uważa, że nigdy się to nie stanie.

Podobna grupa respondentów, 22 proc. (w 2015 r. – 23 proc.), uważa, że wyjaśnienie przyczyn tragedii jeszcze przed nami. O 8 proc. (do 15) wzrósł z kolei odsetek osób, których sprawa katastrofy pod Smoleńskiem zupełnie nie interesuje.

Dla polityków PiS wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej jest jednym z najważniejszych tematów. Czeka na to także część elektoratu tej formacji. Dowodem na to może być aplauz towarzyszący wystąpieniom Jarosława Kaczyńskiego z okazji miesięcznic smoleńskich, w których lider PiS nieustannie podkreśla konieczność wyjaśnienia wszystkich okoliczności katastrofy oraz ukarania winnych.

Nie ma chyba jednak wątpliwości, że jest to grupa tych, którzy liczą na to, że wyjaśnienie tragedii jest jeszcze przed nami. To tzw. najwierniejszy i najtrwalszy elektorat PiS, przez część polityków opozycji oraz niektórych publicystów określany mianem „sekty smoleńskiej". Ta grupa swojego zdania na temat katastrofy raczej nie zmieni i jest gotowa uwierzyć w każdą przyczynę podaną przez Antoniego Macierewicza.

Politycy PiS powinni postawić sobie dziś bardzo poważne pytanie: dlaczego ci, którzy jeszcze za rządów PO uważali, że przyczyn tragedii nie uda się nigdy wyjaśnić, przeszli na stronę tych, którzy twierdzą, że wszystko jest jasne? Dlaczego – jeśli mieli jakiekolwiek wątpliwości – nie zasilili szeregów tych, którzy twierdzą, że dojście do pełnej prawdy wciąż przed nami? Wreszcie dlaczego powiększa się odsetek osób, które ten temat przestał interesować?

Przecież prokuratorzy prowadzący śledztwo w tej sprawie zrobili wiele rzeczy, których wcześniej nie podjęto. Z jednej strony zdecydowano ekshumacji wszystkich ofiar, by mieć własne badania dotyczące przyczyn ich śmierci – dotąd bowiem korzystano z wyników nierzetelnych sekcji Rosjan. Z drugiej o pomoc w śledztwie poproszono międzynarodowych ekspertów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Włoch czy Hiszpanii.

Problem w tym, że katastrofa smoleńska to od samego początku temat polityczny. Wykorzystywany do walki z konkurencją zarówno przez Platformę, jak i PiS. Tej polityki nie da się tu uniknąć, ale można ją zminimalizować. Ograniczyć jej wpływ.

Zdaniem wielu ekspertów jedną z przyczyn podwójnej wygranej PiS w roku 2015 był brak w kampaniach tematu Smoleńska. Jego miejsce zajęła narracja o potrzebie odbudowy jedności narodowej. Ale tuż po wyborach wszystko pękło jak bańka mydlana. O jedności i potrzebie likwidacji podziałów niewielu polityków partii rządzącej mówi. Chętnie za to przed telewizyjnymi kamerami i przy błysku fleszy podnosi się sprawę katastrofy. Niestety, najczęściej po to, by w oczach opinii publicznej zdyskredytować drugą stronę. I chyba nie ma się co dziwić, że Polaków po prostu to męczy. ©?