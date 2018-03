Talaga: Dyplomacja: Z kolan do wielkiej piątki

Odpowiedzialnoœć nie jest oznakš uległoœci wobec innych krajów.

Wstawanie z kolan straciło urok, o ile kiedykolwiek go miało, czas na ambicje stosowne do pozycji Polski. Kraj o takim położeniu geopolitycznym oraz potencjale gospodarczym i militarnym nie może być ignorowany w realnej polityce, chyba że sam się o to stara. Dostaliœmy sygnały, że jest dla nas miejsce w koncercie wielkiej pištki kontynentalnej Europy wraz z Niemcami, Francjš, Włochami i Hiszpaniš. Odpowiedzmy na nie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ta gra warta jest kompromisów w sprawie reformy sšdownictwa czy nowelizacji ustawy o IPN. Przecież nikt poważny nie oczekuje od nas rezygnacji z nich, zostaliœmy poproszeni o gesty, a te niewiele kosztujš. Tym bardziej że jest sporo do osišgnięcia. Drogowskazem naszej europejskiej gry powinny być trzy cele: 1. wejœcie do klubu państw współdecydujšcych o kształcie Unii, 2. stanie się głównym głosem krajów UE spoza strefy euro, 3. zdobycie pozycji rzecznika państw nowej Unii na wschodzie i południu Wspólnoty. Nic od razu, ale w perspektywie długoterminowej nie sš to mrzonki.

Los daje nam szansę zejœcia z linii strzału œwiatowej krytyki. Użycie przez Rosję gazu bojowego w Wielkiej Brytanii i start nowego gabinetu kanclerz Merkel to żagle, na których możemy popłynšć na spokojniejsze wody.

Kto rozumny – przeciw Moskwie

Rosja użyła w Wielkiej Brytanii broni chemicznej, ranišc obywateli tego kraju. W takich okolicznoœciach rzeczš oczywistš jest solidarna reakcja Unii, a nawet w ogóle wspólnot euro-atlantyckich.

UE, w tym Polska, właœnie nad niš pracuje. Powinniœmy być w awangardzie stanowczoœci wobec Kremla – ramię w ramię z Brytyjczykami. Jeœli UE jako całoœć nie zdecyduje się na twardš ripostę, Polska musi okazać Wielkiej Brytanii solidarnoœć i zastosować własne retorsje.

Nie pogorszy to i tak fatalnych relacji z Moskwš, umocni zaœ relacje polsko-brytyjskie. Cena niewielka, a okażemy silnš więŸ wspólnotowš w czasie próby. To także dobra okazja, by wyjœć z inicjatywš. Nie bronić się przed krytykš, jak do tej pory, ale kroczyć na unijnym czele.

Słyszalny głos Warszawy

Brutalnoœć Moskwy jest także kolejnym argumentem przeciwko wišzaniu się z niš dodatkowymi sieciami przesyłowymi gazu, czyli Nord Stream 2. Polska powinna to maksymalnie wykorzystywać do lobbowania w UE przeciwko tej inwestycji. Nie wbrew Niemcom, co bardzo ważne, ale w imię bezpieczeństwa energetycznego i politycznego UE. Taki głos Warszawy będzie zrozumiany, bowiem nie ma nic wspólnego z awanturnictwem, jak pokazujš nagie fakty.

Jeszcze lepsza okazja do nowego rozdania w polskiej polityce zagranicznej to utworzenie kolejnego rzšdu Angeli Merkel. Kanclerz przyjechała do Warszawy zaraz po Paryżu. Pokazała, że – zgodnie z zapisem umowy koalicyjnej pomiędzy chadecjš a socjaldemokracjš – Polska jest dla Niemiec numerem dwa w Europie.

To co łšczy, nie to, co dzieli

Dobrze, że premier Morawiecki podczas jej wizyty skoncentrował się na tym, co oba kraje łšczy, a nie dzieli, nie odchodzšc przy tym od twardych polskich interesów narodowych. Dotyczyło to także zapowiedzi protekcjonistycznych ceł nakładanych przez USA na towary europejskie, głównie niemieckie samochody. Sš one czułym punktem Niemców i warto ich wspierać w tym zakresie, tym bardziej że każdy cios w gospodarkę niemieckš dotyczy też Polski – jedna czwarta naszego eksportu idzie wszak nad Sprewę i Ren. Merkel z kolei wypowiedziała się w Warszawie przeciwko unii dwóch prędkoœci, co jest zgodne z polskš racjš stanu. Nie ma też żadnych przeszkód, by Polska w pełnym wymiarze angażowała się w projekty reformujšce UE bliskie Niemcom, w tym dokończenie unii bankowej czy zwiększenie dopłat członkowskich do unijnego budżetu po brexicie. Żaden z nich nie szkodzi naszym interesom, a wręcz im sprzyjajš.

Odpowiedzialnoœć i wstrzemięŸliwoœć nie sš oznakš uległoœci wobec obcych, ale œcieżkš prowadzšcš do zajęcia należnego Polsce miejsca w wielkiej pištce Europy. Wystarczy na niš wejœć.

Autor jest dyrektorem ds. strategii Warsaw Enterprise Institute. Artykuł oddaje jego prywatne poglšdy