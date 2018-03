Alfabet polskich gwiazd: Boska Polita

Nie Marlena Dietrich, nie Greta Garbo, lecz Apolonia Chałupiec, znana jako Pola Negri, była pierwszš aktorkš filmowš z Europy, która podbiła Hollywood. Œwiatowš sławę zdobyła na poczštku lat 20. XX wieku, gdy kino nieme œwięciło największe triumfy.

Pokaz odbył się na VII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych 22 grudnia 2016 r. w Warszawie, w Muzeum Niepodległoœci. W niewielkiej sali wyœwietlony został dokument „Pola Negri. Życie jest snem w kinie” Mariusza Kotowskiego, film nagrodzony Złotš Szablš na IV MFFHiW 2013 r. Autor, od lat mieszkajšcy w Stanach, był obecny na pokazie. Przed projekcjš w krótkich słowach przekonywał, że jeszcze dekadę temu próbowano ukryć fakt, iż to Pola Negri była pierwszš aktorkš ze Starego Kontynentu, która podbiła Hollywood i która cieszyła się międzynarodowš sławš. I to zarówno latach 20. XX w., gdy kino nieme œwięciło swe największe triumfy, jak i w latach 30., gdy X muza stała się sztukš udŸwiękowionš – tyle że wówczas swoje najlepsze filmy Negri kręciła w III Rzeszy, co położyło się cieniem na jej karierze. W dokumencie Kotowskiego wypowiadajš się (w większoœci nieżyjšcy już) hollywoodzcy aktorzy i filmowcy, którzy mieli okazję pracować z Negri lub pozostawali pod jej wrażeniem. Z ich opowieœci wyłania się obraz zawodowej perfekcjonistki podziwianej przez rzesze kinomanów i silnej kobiety, której życie prywatne nie zawsze było usłane różami. Niewštpliwym walorem „Poli Negri ” sš fragmenty najlepszych filmów Polity (jak była nazywana), doskonale pokazujšce jej talent aktorski, tę niezaprzeczalnš umiejętnoœć oddawania emocji jednym gestem, spojrzeniem. Negri grała całym ciałem, ale to jej oczy porażały całš gamš wyrażanych uczuć. Dziœ powiedzielibyœmy, że to nadekspresja, tyle że w dobie kina niemego była ona po prostu niezbędna. Chodziło przecież o to, by porwać publicznoœć, by widzowie uwierzyli w prawdziwoœć dramatu rozgrywajšcego się na ekranie. Pola Negri miała dar przekonywania, porywała tłumy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

3 stycznia minęła 121. rocznica urodzin jedynej – tego formatu – polskiej gwiazdy na hollywoodzkim firmamencie. Na jej sukces złożyły się zarówno aktorski talent i egzotyczna uroda, jak też wyrazista osobowoœć, inteligencja i determinacja. Wbrew pozorom Pola Negri nie była typem głupiutkiej gwiazdki – władała kilkoma językami, chętnie spotykała się z ludŸmi ze œwiata nauki, dużo (i dobrze!) pisała: nie tylko autobiograficzne „Wspomnienia gwiazdy”, ale też eseje poœwięcone rozważaniom na temat istoty sztuki („W kinie życie jest snem” z 1928 r. – pierwotnie opublikowany po francusku; szczególnie ciekawy jest fragment zatytułowany „Głos ekranu”) i opowiadania, np. „Tragicznš ucztę”, której akcja rozgrywa się „w starożytnym Herkulaneum w 79 r. n.e. Stanowi ono wyraŸne œwiadectwo nie tylko gruntownej znajomoœci literatury klasycznej, ale również doskonałej orientacji w rzeczywistoœci, w jakiej przyszło żyć opisywanym przez Negri postaciom”.

I ten, i inne teksty aktorki zostały zebrane i opracowane przez Mariusza Kotowskiego w jednym tomie: „Pola Negri. Własnymi słowami” – ksišżka ukazała się w Polsce w 2014 r. Kotowski pisze tam m.in.: „Pola Negri zagrała w ponad 60 amerykańskich i europejskich filmach. To jej przypisuje się stworzenie pierwowzoru ekranowej femme fatale. Negri była uosobieniem kobiety efektownej i wyrafinowanej, a jednoczeœnie niesłychanie erotycznej i zmysłowej”.

I choć Pola Negri umiejętnie kreowała się na megagwiazdę, a w latach największych sukcesów żyła w luksusie, wręcz przepychu, w swych wspomnieniach zaœ chętnie koloryzowała nieco swš biografię, to nie można zapominać, że publicznoœć po obu stronach oceanu po prostu jš uwielbiała. „Do grona jej przyjaciół i kochanków zaliczały się największe legendy Hollywood: Negri była narzeczonš Charliego Chaplina, z Rudolfem Valentino zaręczyła się tuż przed jego przedwczesnš œmierciš, a ostatecznie jej mężem został ksišżę Serge Mdivani. Do grona jej wielbicieli należeli Albert Einstein i Bernard Shaw” (op.cit.). Niestety, jej życie – zarówno prywatne, jak i zawodowe – pełne było niespodzianych i dramatycznych zwrotów. Warto bliżej poznać burzliwe dzieje kobiety, która zawładnęła sercami milionów widzów.

Od Hulewicza do Hertza

Pochodzenie Poli Negri było Ÿródłem szykan zarówno za jej życia, jak i po œmierci. W nazistowskich Niemczech pojawiły się nawet plotki o jej rzekomym żydowskim pochodzeniu (do czego jeszcze powrócę). W rzeczywistoœci była córkš Jerzego Chałupca, Słowaka o romskich korzeniach, który przybył na polskie ziemie w poszukiwaniu pracy. W Lipnie pod Włocławkiem poœlubił o dziesięć lat starszš od siebie Eleonorę z Kiełczewskich: 3 stycznia 1897 r. urodziło się ich jedyne dziecko – Barbara Apolonia Chałupiec. Ponieważ Jerzy jako zwykły robotnik zaangażował się w ruch rewolucyjny, w 1902 r. władze carskie aresztowały go, osadziły w więzieniu, a następnie zesłały na Sybir (rodzina nigdy więcej się nie spotkała). Ich dom w Lipnie splšdrowano i spalono, a Eleonora wraz z kilkuletniš Polš (bo ponoć od poczštku tylko tak zwracała się do córki) przeniosła się do Warszawy – do skromnego poddasza przy ulicy Browarnej. Matka podejmowała się każdej pracy, by utrzymać siebie i córkę. Była więc praczkš, szwaczkš i służšcš. Ale dziewczynkę, tańczšcš na podwórku, pewnego dnia dostrzegło zamożne i wpływowe małżeństwo. Helena i Jerzy Kosińscy, nauczyciele warszawskiej szkoły baletowej, przekonali Eleonorę, by posłała córkę na lekcje tańca.

Okazało się, że Pola jest wybitnie utalentowana. Na jednym z przedstawień „Jeziora łabędziego” wypatrzył jš Kazimierz Hulewicz, wiceprezes Teatru Wielkiego, bogaty ziemianin z Ukrainy. Był znany w Warszawie z burzliwego romansu ze słynnš francuskš aktorkš dramatycznš Sarš Bernhardt (m.in. finansował jej występy w Rosji) i ze słaboœci do pięknych młodych dziewczšt. W mieœcie huczało od plotek, zwłaszcza że wkrótce Pola wraz z matkš przeniosły się do znacznie lepszego mieszkania (przy Bednarskiej 11). Ponieważ 13-latka była słabego zdrowia, Hulewicz sfinansował jej pobyt w zakopiańskim sanatorium. To o tyle ważne, że właœnie tam dziewczyna przeczytała tom wierszy „Pieœni niedoli” włoskiej poetki Ady Negri – stšd wzišł się pseudonim sceniczny przyszłej gwiazdy kina.

Po powrocie z sanatorium lekarze zabronili Poli tańczyć zawodowo, dlatego dzięki protekcji Hulewicza – mimo młodego wieku – rozpoczęła naukę w Szkole Aplikacyjnej przy Warszawskich Teatrach Rzšdowych. Po latach aktorka Seweryna Broniszówna tak jš wspominała: „Demon pracowitoœci. W jeden rok przerobiła trzyletni program. Było w niej coœ, co wzruszało. Ów niekłamany zapał, z jakim oddawała się pracy, i pewna szczeroœć przeżywania losów postaci scenicznych”. Majšc zaledwie 15 lat, już jako Pola Negri zadebiutowała rolš Anieli w „Œlubach panieńskich” Aleksandra Fredry. Recenzje były wstrzemięŸliwe: zdaniem krytyków braki dykcji i chrapliwy głos nie predestynowały jej do pracy na scenie. Ale kiedy Ryszard Ordyński, asystent Maksa Reinharda, wystawiał w Warszawie pantomimę „Sumurun”, Hulewicz polecił mu swojš protegowanš. „Tym razem sukces był autentyczny. Jako siedemnastolatka Pola Negri została ulubienicš Warszawy, zaœ Aleksander Hertz, właœciciel Sfinksa – najważniejszej wówczas polskiej wytwórni filmowej – zaproponował jej angaż do filmu” (za: Culture.pl). Ówczesna prasa donosiła: „Pierwsze honorarium Poli Negri wynosiło 150 rubli. Otrzymała je w 1914 r. za udział w filmie ťNiewolnica zmysłówŤ w reżyserii Jana Pawłowskiego, według scenariusza Kazimierza Hulewicza. Premiera filmu odbyła się 25 grudnia 1914 r., a zatem już w czasie wojny, a mimo to obraz z Negri w roli głównej odniósł wielki sukces”. Podobnie rzecz się miała z „Żonš” (1915 r.), tym razem w reż. Aleksandra Hertza, który zrealizował z Negri jeszcze cztery filmy („Studenci”, „Bestia”, „Tajemnice Warszawy” i „Jego ostatni czyn”), a kontrakt zobowišzywał aktorkę do występu w sumie w 12 produkcjach. Ale Negri została zaproszona przez Ryszarda Ordyńskiego do Berlina, gdzie miała wystšpić w nowej wersji „Sumurun” reżyserowanej przez Maksa Reinharda. Tam zwišzała się z wytwórniš Saturn i zerwała kontrakt ze Sfinksem. Hertz się procesował, ale Saturn wkrótce splajtował i nie wypłacił należnego warszawskiemu producentowi odszkodowania. Pola Negri trafiła pod skrzydła uznanej w œwiecie filmu wytwórni UFA, gdzie jej talent dostrzegł wybitny reżyser Ernst Lubitsch.

Dotknięcie Lubitscha

Lubitsch, uznany aktor i gwiazda kabaretów, odnalazł swe powołanie w reżyserii. Jak nikt inny potrafił ożywić każde filmowe widowisko. Tę niezwykłš umiejętnoœć zaczęto nazywać „the Lubitsch touch” (dotknięcie Lubitscha). Zanim jednak zaczšł kręcić filmy z Polš Negri, aktorka zagrała kilka filmów u innych reżyserów. Poczštki nie były najlepsze, ale rok 1918 okazał się przełomowy. Wystšpiła wówczas w dwóch filmach Eugena Illesa, zatytułowanych „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” oraz „Żółty paszport” (tu współreżyserem był Victor Janson). Warto na chwilę zatrzymać się przy obu tytułach.

Otóż film „Mania ” przez dekady uważany był za bezpowrotnie zaginiony, okazało się jednak, że jedna kopia zachowała się w zbiorach czeskiego kolekcjonera. W 2006 r. Filmoteka Narodowa odzyskała film, a następnie poddała go rekonstrukcji i digitalizacji. Zanim odœwieżony film wyruszył w trasę po Europie, zaprezentowany został 4 wrzeœnia 2011 r. w Warszawie. Pokazy filmu – ze specjalnie na tę okazję skomponowanš muzykš Jerzego Maksymiuka, która wykonywana była podczas seansów na żywo przez dziesięcioosobowš Wrocławskš Orkiestrę Kameralnš Leopoldinum, pod batutš kompozytora – zorganizowano w pięciu europejskich stolicach. 12 wrzeœnia zobaczyła go publicznoœć działajšcego od 1935 r. w Paryżu Cinema Le Balzac. 29 wrzeœnia pokaz „Mani” odbył się w zabytkowym Cine Dore w Madrycie, 13 paŸdziernika – w londyńskim Barbican Centre. 29 paŸdziernika film zaprezentowano w Kijowie podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Mołodist”. Tournée zakończyło się w Berlinie, gdzie przed ponad 90 laty, w listopadzie, odbyła się prapremiera „Mani”.

Z kolei „Żółty paszport” – w wersji zrekonstruowanej i zdigitalizowanej dzięki staraniom studia Bright Shining City Production Mariusza Kotowskiego – był dołšczany do wspominanej już ksišżki „Pola Negri. Własnymi słowami”. Tym, co najbardziej uderza w tej historii biednej żydowskiej dziewczyny, która za wszelkš cenę pragnie studiować medycynę, jest niezwykle dojrzałe aktorstwo zaledwie 21-letniej Negri. Była wulkanem energii, ale – wbrew obiegowym opiniom i obowišzujšcym wówczas modom – nie nadużywała scenicznej ekspresji. Można œmiało powiedzieć, że kamera jš kochała: umiejętnie poprowadzona wychwytywała każde jej znaczšce spojrzenie, każdš zmianę nastroju.

Lubitsch był mistrzem w poskramianiu Negri tak, by nie przyćmiewała swš osobowoœciš innych aktorów, a jednoczeœnie potrafił wydobyć jej talent. Tak się stało w „Oczach mumii Ma” – dziœ uznawanych za pierwsze arcydzieło Lubitscha; podobnie rzecz się miała w przypadku kolejnych ich wspólnych filmów: „Carmen”, „Sumurun” i „Madame Dubarry” (pisownia: zgodnie z zapisem samej aktorki w jej wspomnieniach). Zwłaszcza ten ostatni tytuł, nakręconš w 1919 r. historię metresy Ludwika XV, nawet dziœ można by oglšdać z zainteresowaniem. Krytyka uznała, że zapoczštkował nowš erę w sztuce filmowej, Lubitsch bowiem wprowadził nowatorskie kšty filmowania, zbliżenia twarzy i skróty montażowe. Niemiecka publicznoœć pokochała Polę Negri. Aktorka stała się niekwestionowanš boginiš kina. Po latach napisała we wspomnieniach: „Gwiazdy wypierały arystokrację. Zarabialiœmy fantastyczne sumy i wiedliœmy rozkoszne, wystawne życie. Szampan był naszym napojem, œmiech był naszš filozofiš”. Szokowała, spacerujšc po ulicy z lampartem na smyczy i stukajšc o bruk butami na wysokich obcasach. Była niczym współczesna celebrytka, ale nie była lekkomyœlna. Ponieważ po wojnie szalała inflacja, postanowiła zainwestować: wykupiła częœć klejnotów rodowych Hohenzollernów.

Po I wojnie œwiatowej za oceanem nie chciano promować niemieckiej kinematografii. Ale dla filmów z Polš Negri zrobiono wyjštek. Pierwszym tytułem, który trafił do kin amerykańskich, były „Oczy mumii Ma”. Lecz prawdziwa kariera Negri w Stanach zaczęła się od „Madame Dubarry”, którš w USA wyœwietlano pod tytułem „Passion”. W 1920 r. film przyniósł w Europie większe zyski niż wszystkie inne obrazy UFY razem wzięte. Amerykański First National Picture kupił prawa do dystrybucji „Madame Dubarry” za 40 tys. dol. W pierwszym tygodniu film obejrzało aż 106 tys. widzów. Przynosił 10 tys. dol. dziennie. Policja musiała regulować ruch przed kinami. Trudno więc się dziwić, że wytwórnia Paramount zaprosiła aktorkę do Stanów. Nim jednak Negri zawitała za ocean, uwikłała się w krótkotrwałe małżeństwo.

Hrabia Dšmbski

Po sukcesie „Madame Dubarry” w Niemczech Pola postanowiła odwiedzić matkę w Warszawie. Według zachowanych relacji chciała zabrać ze sobš do Berlina kopię „Niewolnicy zmysłów”, jej pierwszego filmu. Aktorka w swoich wspomnieniach tak to jednak opisuje: „zostałam zatrzymana na polskiej granicy i usłyszałam, że nie wolno mi wywieŸć z Polski moich własnych kosztownoœci; zareagowałam zrozumiałym wzburzeniem. Stałam się oto ofiarš jednej z przedziwnych regulacji, które zaczęły obowišzywać w powojennym zamieszaniu. Zażšdałam widzenia z komendantem. Wkraczajšc do jego biura, kipiałam ze złoœci, byłam gotowa obrzucić go obelgami i oskarżeniami”.

Młody porucznik, Eugeniusz hrabia Dšmbski, okazał się dżentelmenem w każdym calu. Nim Pola odjechała następnym pocišgiem do Berlina, zaprosił jš na obiad. Kilka dni póŸniej, listownie, poprosił jš o rękę. A Pola odtelegrafowała z Berlina: „Tak, och!, tak”. Zamieszkała z mężem w jego majštku w Sosnowcu. Rodzina hrabiego była zdruzgotana popełnionym przez niego mezaliansem – dla nich bowiem poœlubił nie tyle gwiazdę filmowš, ile córkę służšcej. „Nasze małżeństwo trwało zaledwie półtora roku. Mšż nalegał, abym zrezygnowała z pracy i realizowała się w roli hrabiny, ja zaœ nie mogłam na to przystać. Mimo sielanki, jaka panowała w naszym zwišzku przez kilka pierwszych miesięcy małżeństwa, niezaspokojone ambicje zawodowe spędzały mi sen z powiek” – wspominała Negri po latach. Rozwiedli się w przyjaŸni. Hrabia zrobił karierę w dyplomacji – wyjechał na placówkę do Kopenhagi, gdzie ożenił się z duńskš księżniczkš. A Pola wyruszyła za ocean na podbój Ameryki.

Komik wszech czasów

Kiedy Charlie Chaplin odbywał tournée po Europie, był na premierze filmu „Madame Dubarry”. Po powrocie do Nowego Jorku dziennikarze dopytywali go, co najbardziej podobało mu się na Starym Kontynencie. Komik wszech czasów miał wówczas odpowiedzieć: „Pola Negri”.

Jej przybycie statkiem do portu w Nowym Jorku w styczniu 1923 r. było wydarzeniem. Orkiestra odegrała polski hymn. Pola nie odpowiadała na pytania, bo angielskiego dopiero się uczyła. Na amerykańskiej ziemi przywitali jš szefowie Paramountu: Jesse Lasky i Adolph Zukor, a jej limuzynę eskortowały policyjne motocykle. Następnego dnia prasa pisała, że Negri wychowała się wœród syberyjskich niedŸwiedzi, jako dziecko tańczyła przed carem, jej matka była zubożałš hrabinš, a ojciec cygańskim skrzypkiem. Tak rodziła się legenda polskiej gwiazdy w Ameryce.

Ale Fabryka Snów poczštkowo nie miała na niš pomysłu. Jak czytamy na stronie www.culture.pl, „po filmach europejskich, gdzie grała role niebezpiecznych wampów, hollywoodzkim kreatorom wizerunku zabrakło odwagi, by podtrzymać to emploi. Historyk kina Richard Griffith, w latach 60. kustosz działu filmowego Museum of Modern Arts w Nowym Jorku, pisał o Poli Negri, że „amerykańscy widzowie z lat 20. XX w. widzieli w niej cygańskš księżniczkę z brudnš szyjš, którš spece od wizerunku z Hollywood natychmiast wymyli do czysta. Na efekt nie trzeba było długo czekać: aktorka, której nie dano szansy zaznaczenia swej odrębnoœci, uwikłała się w konflikt z Gloriš Swanson, nazywanš wówczas ťkrólowš ParamountuŤ. Spór między gwiazdami o palmę pierwszeństwa był bezpardonowy, a wobec biernoœci kierownictwa wytwórni Swanson odeszła z Paramountu, zostawiajšc na placu boju rywalkę, na lansowanie której zabrakło pomysłu”.

W tym też czasie Negri uwikłała się w zwišzek z Chaplinem. Przez medialnš chwilę byli najpopularniejszš parš Ameryki. Fotoreporterzy œledzili ich każdy krok. Chaplinowi marzyło się standardowe małżeństwo: „Tu będzie pokój mamy Polity, tu papy Charliego, a tam dzieci”, mówił Chaplin do Ryszarda Ordyńskiego, który wtedy kręcił film w Hollywood. Ale jak to często z wybitnymi komikami bywa, w życiu prywatnym Chaplin pozbawiony był poczucia humoru, charakter miał wręcz depresyjny. Polita nie dała się zamknšć w czterech œcianach, ich zwišzek nie miał więc przyszłoœci.

Na szczęœcie w Hollywood zjawił się Ernst Lubitsch, sprowadzony przez Mary Pickford, której marzyła się zmiana wizerunku z archetypicznej dziewczyny z sšsiedztwa na kusicielkę. Z nim też Negri nakręciła „Cesarzowš” (1924 r.) – film, który przywrócił blask naszej gwieŸdzie. Popularnoœć ugruntowała występem w „Hotelu Imperial” (1926 r.). W latach 1923–1928 zarobiła szeœć milionów dolarów, co uczyniło jš najbogatszš kobietš w Hollywood. Jej garderoba pęczniała od kosztownoœci. Ponoć wisiało w niej 30 futer i 100 sukien, a do każdej z nich miała osobnš parę butów. W garażu stały cztery limuzyny. Kupiła też zamek w Normandii, który odwiedzała raz do roku. Oszczędnoœci lokowała w akcjach. Ale nic nie trwa wiecznie

Latino lover i gruziński ksišżę

„Całonocne zabawy w oparach przemycanej whisky nie były dla mnie. Pod oœlepiajšcym pięknem zewnętrznym czaił się amalgamat lęku i osobistych tragedii. Czy odnowiš umowę? Czy gwiazda, która wzeszła wieczorem, nie zgaœnie nagle już rano? Czy barometr wpływów, ten wskaŸnik emocjonalnych i ekonomicznych wahań, nagle nie zacznie spadać?” – pisała we wspomnieniach.

Prawdziwe pasmo dramatycznych wydarzeń w życiu Negri rozpoczęła nagła œmierć Rudolfa Valentino. Para poznała się na przyjęciu u aktorki Marion Davis. Oboje domyœlali się, że chciano ich ze sobš połšczyć, i poczštkowo uznali to jedynie za dobrš zabawę i pożywkę dla prasy. „Nasza miłoœć zrodziła się w pięknš noc balowš, przy dŸwiękach leniwie zmysłowego tanga i smutnie uœmiechniętego bluesa. Zrodziła się wœród oparów dymu i zapachu whisky”, wspominała po latach Negri. I zakochali się w sobie na dobre. Nie przeszkodziło to jednak boskiemu Valentino we flirtowaniu z innymi kobietami. Mimo to – jak twierdziła Negri – zamierzali się pobrać (choć brat Rudolfa przekonywał, że do oficjalnych zaręczyn nie doszło). W każdym razie, gdy Valentino 23 sierpnia 1926 r. zmarł nagle w nowojorskim szpitalu (jedna z wersji głosi, że zazdrosna wielbicielka wsypała mu do wina sproszkowane diamenty), Pola Negri wpadła w czarnš rozpacz. Zresztš na wieœć o jego œmierci kilkanaœcie wielbicielek popełniło samobójstwo, tysišce kobiet przywdziało żałobę, a jego pogrzeb przycišgnšł takie tłumy, że setki policjantów musiały pilnować porzšdku.

Opłakujšcš Valentino Polš zaopiekowała się zamożna aktorka Mae Murray, która w tym czasie była żonš Davida Mdivaniego – gruzińskiego księcia. David poznał Polę ze swoim bratem Sergem. „Rok po œmierci Valentino Pola poœlubiła księcia. Miała wówczas 30 lat, a jej kariera powoli się kończyła, pragnęła dziecka. Ale publicznoœć Ÿle przyjęła jej zamšżpójœcie. Media chciały, by pozostała ťwdowšŤ po Valentino. Frekwencja na jej filmach spadała. W 1928 r. przeniosła się z mężem do swego zamku w Normandii. Zaszła w cišżę. Poroniła podczas spaceru po parku, gdy zaskoczyła jš burza z piorunami. Rozwiedli się” (za: „Wysokie Obcasy”, 20 kwietnia 2001). Negri naprawdę pragnęła dziecka, dlatego po jego stracie przeżyła załamanie nerwowe. Dodatkowo w 1929 r., po krachu na amerykańskiej giełdzie, straciła niemal wszystkie oszczędnoœci. Wróciła do Stanów, ale jej sława przebrzmiała. Przede wszystkim kino weszło w nowy etap: nastała era filmu dŸwiękowego.

Zgubny kontrakt z niemieckš wytwórniš

Po nieudanym małżeństwie z księciem Mdivanim Pola poznała w Londynie przystojnego komandora Glena Kidstona. Był żonaty, jednak – wedle wspomnień samej Negri – zakochał się w pięknej aktorce bez pamięci. Zamierzał się rozwieœć, by zwišzać się z Polš. Ale był też niespokojnym duchem – brał udział w wyœcigach rajdowych, latał. Kiedy Pola znowu wyruszała za ocean, Kidston postanowił pobić własny rekord przelotu na trasie Londyn–Capetown. To miał być jego ostatni lot, po nim miał dołšczyć do ukochanej. Niestety, zamiast tego aktorka otrzymała telegram: „Komandor Glen Kidston zginšł w wypadku samolotowym w okolicach Capetown”. Organizm Poli nie wytrzymał – aktorka podupadła na zdrowiu (przeszła operację wyrostka).

Przełom nastšpił wraz z pojawieniem się scenariusza do „Mazura” (film znany też pod tytułem „Mazurka”; 1935 r.). I choć powstawał pod auspicjami Universalu, to kręcony był w Berlinie. Po sukcesie „Mazura” Hollywood milczało, natomiast bajeczny kontrakt zaproponowała Negri niemiecka wytwórnia UFA (ponoć dzień po tym, jak podpisała umowę, ze Stanów przyszedł telegram o upragnionej roli w „Łaskawej ziemi”, było już jednak za póŸno). W latach 1935–1938 nakręciła w Niemczech szeœć filmów, z których najważniejsza okazała się tytułowa rola w „Madame Bovary” (1937 r.). Do grona jej wielbicieli należał Adolf Hitler, ponoć uwielbiał zwłaszcza jej rolę w „Mazurce”. Pojawiły się niewyszukane plotki: „Pola Negri żyje w zbytku w siedzibie Hitlera w Berchtesgaden. Może sobie owinšć Führera wokół małego palca”, napisał w 1937 r. paryski brukowiec „Pour Vous”. W tygodniku zasugerowano, że Negri łšczy z Hitlerem romans. Aktorka wytoczyła redakcji proces i wygrała, ale informacja poszła w œwiat – w owym czasie w Stanach uważano Negri za kochankę Hitlera. Plotkę tę prawdopodobnie rozpuœciły służby Goebbelsa, który nie mógł wybaczyć aktorce, że ta nie dała mu się uwieœć.

Kiedy więc po wybuchu II wojny œwiatowej – porzucajšc wszystko i wyruszajšc w podróż tylko z jednš walizkš – Polita uciekła przez Francję do Ameryki, za oceanem przywitano jš chłodno. Owszem, wystšpiła w 1942 r. w roli szalonej œpiewaczki w „Hi, Diddle Diddle” (premiera w 1943 r.), ale nie był to czas ani takich filmów, ani Poli Negri. Dorabiała więc œpiewaniem w nocnych lokalach, żyła nader skromnie.

Fortuna raz jeszcze uœmiechnęła się do niej, gdy poznała multimilionerkę Margaret West. Sprzedała więc willę na Lazurowym Wybrzeżu, sprowadziła swš matkę do Stanów i razem zamieszkały u Margaret – Pola została jej damš do towarzystwa. I znowu pojawiły się plotki, że obie panie połšczyła nie tylko przyjaŸń Tym bardziej że West zapisała cały swój majštek Poli. Ona jednak po œmierci swej mecenaski ufundowała koœciół Matki Boskiej Częstochowskiej w West Adows, który stoi do dziœ. Potem zamieszkała w teksaskim San Antonio.