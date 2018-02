Wojownicy ninja: Shinobi czają się w mroku

Ninja byli jedynymi najemnikami w militarnej historii dawnej Japonii. Funkcjonowali na obrzeżach systemu feudalnego i to sprawiło, że musieli zejœć z dziejowej sceny.

Trudno znaleŸć w historii œwiata żołnierzy, którzy by tak pobudzali wyobraŸnię jak japońscy ninja. Wokół działań tych „wojowników cienia” powstały niezliczone legendy, które od ponad 400 lat przenikajš do popkultury. Od opowieœci wędrownych gawędziarzy, poprzez przedstawienia tradycyjnego japońskiego teatru, popularne powieœci i komiksy, po filmy fabularne i animowane seriale oraz gry komputerowe – wszędzie tam można spotkać odzianych w czarne kombinezony wojowników posługujšcych się zmyœlonymi gadżetami i stworzonš na ich potrzeby broniš. Ninja latajš w powietrzu, walczš z potworami, zabijajš przeciwników jednym ciosem, tworzš w umysłach wrogów iluzje, posługujš się magicznš broniš i ogólnie sš niepokonani. Popkulturowe wyobrażenia dotyczšce tych dawnych wojowników sił specjalnych już dawno przesłoniły prawdę historycznš, choć prawda ta bywała o wiele ciekawsza od kiczu serwowanego dla gawiedzi.

Działajšcy w ukryciu

Poczštek dziejów ninja zaginšł w historycznym mroku. ródła na temat genezy tej klasy wojowników sš bardzo szczupłe. I trudno się temu dziwić. To, co wiemy na temat dziejów Japonii we wczesnym œredniowieczu, jest bowiem w dużej mierze oparte na poematach sławišcych dokonania wielkich samurajów. Przedstawiciele ważnych rodów szlacheckich zamawiali te utwory głównie z myœlš o uwiecznieniu bitewnych zasług ich przodków. Nie zależało im, by w tych opowieœciach znalazło się miejsce dla ludzi z niższych klas społecznych, w tym ludzi wykonujšcych takie zadania, jak szpiegowanie wroga czy dokonywanie skrytobójstw na zlecenie.

Wiadomo jednak, że szpiegów wykorzystywano. Żyjšcy w IV w. ksišżę Yamato Takeru miał według legendy przebrać się za „pięknš damę” i podstępnie zabić dwóch wodzów plemienia Kumaso. W jednym z heroicznych poematów napisano też, że chłopiec o imieniu Koharamaru został zabity w 938 r. za szpiegowanie swojego pana feudalnego Taira no Masakado, który prowadził wówczas rebelię przeciwko centralnej władzy z Kioto. Wzmianki o szpiegach i zawodowych skrytobójcach sš póŸniej bardzo rzadkie, aż w XIV w. Japonia pogršża się w chaosie rozbicia feudalnego (które się pogłębia w XV w. i od tej pory jest znane jako epoka Sengoku). Popyt na usługi „wojowników cienia” mocno wówczas skoczył i trudno ich było już pomijać w opowieœciach o dokonaniach feudałów. Pojawiajš się więc w historycznych Ÿródłach wzmianki o profesjonalnych grupach ninja uczestniczšcych w operacjach specjalnych.

Japońscy „wojownicy cienia” w tekstach z epoki Sengoku najczęœciej sš okreœlani jako „shinobi no-mono” lub w skrócie „shinobi”. Samo słowo „shinobi” da się przetłumaczyć jako „ukraœć”, „ukryć” lub „uniknšć”. „Mono” oznacza „osobę”. „Shinobi no-mono” to człowiek działajšcy w ukryciu, potrafišcy wykradać różne rzeczy. Okreœlenie „ninja” rozpowszechniło się dopiero w póŸniejszych wiekach, choćby dlatego, że jest łatwe do zapamiętania i wymowy dla cudzoziemców. To zbitka ideogramów oznaczajšcych „ostrze” i „serce”, którš da się przetłumaczyć jako mieszaninę tajemnicy, skrytoœci i wytrzymałoœci. Shinobi byli nazywani również: monomi („ten, który widzi”), nokizaru („makak na dachu”), rappa („chuligan”), kusa („trawa”) czy Iga-mono („człowiek z Iga”). To ostatnie okreœlenie odnosi się do tego, że otoczona górami, trudno dostępna prowincja Iga (wraz z sšsiednim regionem Koga) była miejscem, w którym mieszkało i szkoliło się wielu ninja. Większoœć z tych przydomków sugeruje, że shinobi byli ludŸmi niecieszšcymi się szczególnym prestiżem społecznym, choć wzbudzajšcymi respekt ze względu na swoje zabójcze umiejętnoœci. Byli bowiem ludŸmi poruszajšcymi się na uboczu feudalnych hierarchii społecznych.

Anonimowi ninja

ródła historyczne z XIV i XV w. wyraŸnie mówiš o samurajskich rodzinach, które od kilku pokoleń trudniły się sztukš ninjitsu, czyli kultywowały styl walki typowy dla shinobi. Można się domyœlić, że były to rodziny zdeklasowane, wszak w czasach dojrzałego japońskiego feudalizmu żaden szanujšcy się samuraj nie œmiał plamić swojego honoru udziałem w skrytobójstwie czy szpiegowaniem. Skryte działania były samurajskiej elicie obce. Na polu walki dostojny samuraj szukał przede wszystkim chwały i starał się maksymalnie wyróżnić wizualnie (za pomocš flagi przymocowanej do pleców, kunsztownie wykonanego hełmu, herbu rodowego na zbroi, etc.), by wszyscy wiedzieli, że to on odniósł zwycięstwo w kunsztownym pojedynku na miecze z równie dystyngowanym wrogiem.

Tymczasem ninja niemal zawsze działali anonimowo i zwyciężali w sposób kłócšcy się z samurajskimi wyobrażeniami o honorze. Shinobi wyróżniali się również tym, że walczyli nie po to, by służyć swojemu feudalnemu panu, ale po to, by zarobić duże pienišdze. Nie mieli żadnych hamulców, by na tej samej wojnie wykonywać misje dla obu walczšcych stron. Gdy trafiali do niewoli, czekała ich więc œmierć w wyniku paskudnych tortur (ugotowanie żywcem lub zawiœnięcie na krzyżu). Samuraje patrzyli na nich z mieszaninš pogardy i zabobonnego podziwu. Nie zapominajmy jednak, że shinobi byli samurajom potrzebni – wykonywali „brudnš robotę”, której nie podjšłby się żaden szanujšcy się szlachcic.

W prowincji Iga, uznawanej za centrum sztuki ninjitsu, trudno jednak było znaleŸć „szanujšcych się samurajów” œciœle przestrzegajšcych kodeksu honorowego. Miejsce to od XIV w. praktycznie rzšdziło się samo, a władza wielkich rodów feudalnych była nad nim czysto nominalna. Miejscowi samurajowie byli więc de facto pozbawieni panów, co przyspieszało proces ich przemiany w klany ninja. Zabójczej sztuki ninjitsu uczono jednak również przedstawicieli niższych klas społecznych – synów chłopów i rzemieœlników. W szeregi shinobi przyjmowano też kobiety (nazywane „kunoichi”), choć nie tak często, jak przedstawiano to póŸniej w popkulturze (w japońskich filmach z lat 70. poœwięconych ninja niemal zawsze musiała się pojawić scena z kunoichi bioršcš kšpiel ).

Nauka fachu zaczynała się we wczesnym dzieciństwie, a pišć się po szczeblach kariery w klanie można było tylko dzięki zdolnoœciom i zasługom. Najmłodsi mieli stopień genina. Gdy mieli już tyle doœwiadczenia, by szkolić innych i stawać na czele trudnych misji, zostawali chuninami, a ci, którzy zdobyli największe doœwiadczenie i zdołali dożyć staroœci, zostawali joninami – dowódcami planujšcymi tajne operacje i zarzšdzajšcymi życiem w wiosce ninja. Wioska była centrum życia klanu, który łšczył się z innymi klanami ninja i drobnymi posiadaczami ziemskimi w obronnš ligę (ikki). Prowincja Iga wraz z sšsiednim regionem Koga były więc w XV i XVI w. swoistymi quasi-demokratycznymi wyspami na mapie feudalnej Japonii.

Operacje specjalne

Shinobi z pewnoœciš nie byli jedynš grupš żyjšcš na uboczu japońskiego systemu feudalnego. Wtedy przecież dawali o sobie znać również wojowniczy mnisi, piraci czy „ikko-ikki”, czyli zbuntowani chłopi będšcy fanatycznymi wyznawcami buddyjskiej sekty Jodo. Ninja byli jednak jedynymi najemnikami w dziejach feudalnej Japonii. Najemnikami chętnie wynajmowanymi przez feudalnych panów (daimyo) do prowadzenia niekonwencjonalnych działań bojowych. Do zakresu ich działań należały: szpiegostwo, zwiad, agitacja na wrogim terenie, dokonywanie porwań, odbijanie zakładników, podpalenia, skrytobójstwa, a przede wszystkim zdobywanie zamków.

Popkulturowe wyobrażenie na temat ninja mówi, że zasłaniali oni twarz i ubierali się w czarne kombinezony maskujšce ich w nocy. Ten stereotyp wzišł się z XVIII-wiecznych japońskich obrazków. Takie przedstawienie shinobi wynikało jednak z ówczesnej konwencji artystycznej. Zaczerniona postać oznaczała osobę niewidocznš dla innych postaci z obrazka. Wspinajšcy się po zamkowym murze skrytobójca musiał więc być zaczerniony. Ninja podczas nocnych rajdów przeciwko zamkom czy wrogim obozom rzeczywiœcie zdarzało się nosić wygodne czarne kombinezony maskujšce, w których skrywali broń i narzędzia.

O wiele częœciej jednak podczas swoich misji nosili stroje, które sprawiały, że nie wyróżniali się z tłumu. Wszak jednym z głównych ich zajęć było szpiegostwo. Przebierali się więc za handlarzy, wędrownych artystów, żebraków czy mnichów. Zdarzało się, że podczas takiej misji rozpoznawczej nosili ukrytš broń, np. miecz skryty w mnisiej lasce, ale nie zawsze było to potrzebne. Udajšc np. wędrowny teatrzyk kukiełkowy, uzyskiwali wstęp do zamku feudała, co pozwalało im poznać rozkład pomieszczeń. Shinobi wykonywali również operacje „pod fałszywš” flagš. Przebierali się w zbroje i hełmy ozdobione symbolami daimyo, przeciwko któremu działali, i znienacka atakowali prawdziwych żołnierzy i samurajów pracujšcych dla wrogiego feudała.

Najbardziej spektakularnymi uderzeniami ninja były skrytobójstwa. Każdy podejrzany zgon feudalnego pana przypisywano tym „wojownikom cienia”. Tak było m.in. w przypadku Uesugi Kenshina, słynnego XVI-wiecznego daimyo z prowincji Echigo. Według legendy shinobi zaczaił się na niego w toalecie. Gdy Uesugi usiadł, by załatwić potrzebę fizjologicznš, ninja pchnšł go włóczniš w odbyt. Słudzy znaleŸli swojego pana nieprzytomnego, z zakrwawionš dolnš częœciš ciała. Zmarł po dwóch tygodniach. Wiadomo, że Uesugi chorował na raka żołšdka, ale wówczas wiedziała o tym jedynie garstka jego bliskich. Steven Turnbull, brytyjski badacz dawnej japońskiej wojskowoœci, wskazuje więc, że jeœli shinobi rzeczywiœcie zabili Uesugiego (a miał wielu wrogów), to popełnili zbrodnię doskonałš, niedajšcš się wówczas odróżnić od zgonu naturalnego.

Gorzej im poszło z Odš Nobunagš, militarnym geniuszem, który pod koniec XVI w. położył fundamenty pod zjednoczenie Japonii. Oda przeżył kilka zamachów przygotowanych przez ninja. W niektórych z nich użyto przeciwko niemu broni palnej (co było fatalnym błędem ze względu na dużš technicznš niedoskonałoœć ówczesnych arkebuzów), w jednym próbowano otruć œpišcego Odę, za pomocš trucizny spływajšcej po nitce spuszczonej poprzez dziurę w suficie.

Kršżyły również opowieœci o skrytobójczych zdolnoœciach kobiet-ninja. Kunoichi zostawały kochankami daimyo i podtruwały ich truciznami ukrytymi w waginach. Same rzekomo uodporniały się na te patogeny, przyjmujšc ich niewielkie dawki już od dzieciństwa. Tego rodzaju zabójstwo byłoby niemal niemożliwe do wykrycia.

Panowie feudalni byli oczywiœcie œwiadomi tego, że mogš stać się celami zamachów ze strony ninja. Sięgali więc po specjalne œrodki, majšce ich chronić. W swoich rezydencjach kazali budować tajne przejœcia służšce do ewakuacji oraz ukryte schowki. Pod schodami, po których wspinał się ninja, mógł czekać żołnierz z włóczniš szykujšcy się do zadania zaskakujšcego ciosu. Przykładem nadzwyczajnych zabezpieczeń przeciwko zamachowcom jest „słowicza podłoga” w służšcym za rezydencję szogunów zamku Nijo w Kioto. Każdy krok postawiony na drewnianej posadzce w tym pałacu sprawiał, że podłoga piszczała w charakterystyczny sposób. Potencjalny zabójca był więc słyszalny z daleka.

Shinobi byli również niezastšpieni przy oblężeniach zamków. Uczyli się przecież na różne sposoby forsować mury. Potrafili się na nie wspinać z wykorzystaniem liny z hakiem, a także specjalnych sztyletów wbijanych w słabsze miejsca muru. Ich szkolenie przewidywało również pokonywanie przeszkód dzięki zdolnoœciom akrobatycznym. W Ÿródłach z epoki jest nawet opisany przypadek przeskoczenia przez shinobi fosy za pomocš bambusowej tyczki. Dysponowali małymi pontonami używanymi do przepłynięcia fosy (potrafili też długo ukrywać się pod wodš, wykorzystujšc specjalne rurki do oddychania). Opisano również specjalne obuwie, rodzaj rakiet, które rzekomo pozwalało ninja chodzić po wodzie – nie wiadomo jednak, czy rzeczywiœcie ono działało.

Po skrytym dostaniu się na teren zamku shinobi mogli wykorzystać do siania chaosu własnoręcznie przygotowane ładunki zapalajšce, bomby prochowe czy też granaty hukowe i oœlepiajšce. Wrogów likwidowali też za pomocš krótkich mieczy, sztyletów, włóczni, łuków, samopałów, różnego rodzaju pocisków rzucanych ręcznie (w tym shurikenów, czyli „gwiazdek ninja”), czy też takich „chłopskich” broni jak kusarigama, czyli sierp z metalowym ciężarkiem na łańcuchu. By opóŸnić poœcig, shinobi rozrzucali za sobš metalowe kolce majšce ranić konie. Japońscy „wojownicy cienia” wykonywali swe misje, działajšc w grupie, a zwycięstwo osišgali, wykorzystujšc cały wachlarz umiejętnoœci – od sztuk walki, poprzez znajomoœć prostej chemii i medycyny, po psychologiczne sztuczki. Udało im się w ten sposób wytworzyć wokół siebie aurę wojowników dysponujšcych „magicznymi mocami”, co oczywiœcie budziło strach u potencjalnych wrogów.

Pacyfikacja prowincji Iga

Demokratyczna wyspa na mapie feudalnej Japonii, jakš była prowincja Iga, mogła przetrwać tak długo, jak Kraj Kwitnšcej Wiœni był pogršżony w wojennym chaosie. Zagrożeniem dla niej okazał się więc Oda Nobunaga, który od swojego błyskotliwego zwycięstwa w bitwie pod Okehazamš w 1560 r., zaczšł zbrojnie jednoczyć podzielony przez feudałów kraj. W 1569 r. zdołał podporzšdkować sobie prowincję Ise graniczšcš z Iga. Na miejscowych daimyo wymógł, by jego adoptowany syn Nobukatsu został ich dziedzicem. W 1576 r. pozabijał lokalnych feudałów, a Nobukatsu przejšł pełnš kontrolę nad Ise. Młody lokalny władca, namawiany przez wasali, postanowił rozszerzyć swoje władztwo na Iga. Liczył, że w ten sposób zyska uznanie u ojca. Jego wojska wkroczyły do prowincji Iga i zaczęły tam budować zamek Murayama. Składajšce się głównie z shinobi oddziały Ligi Gmin Iga w paŸdzierniku 1579 r. niespodziewanie zaatakowały i zniszczyły budowanš tam twierdzę. Nobukatsu przygotował więc ekspedycję karnš. Blisko 11 tys. ludzi miało zaatakować prowincję z trzech stron.

Dzięki doskonałemu wywiadowi Liga szybko poznała jego plany. Gdy tylko oddziały Nobukatsu przeszły przez przełęcze, zaczęły być nękane zasadzkami i atakami partyzanckimi. Ich straty szły w tysišce ludzi. Pobite i zdemoralizowane wojsko wróciło do Ise. Oda Nounaga był wœciekły na Nobukatsu i zagroził mu wydziedziczeniem. Osobiœcie wzišł się za przygotowanie nowej inwazji. We wrzeœniu 1581 r. zaatakował Iga z szeœciu kierunków siłami liczšcymi 42 tys. samurajów i żołnierzy. Mogło mu się przeciwstawić do 10 tys. ludzi.

To była bardzo brutalna wojna. Wojska Ody Nobunagi paliły wioski, miasteczka i œwištynie, bezwzględnie masakrujšc ludnoœć cywilnš. Shinobi musieli stawić czoła regularnym wojskom w klasycznych starciach, w których nie mieli szans wygrać. Opór został złamany w mniej niż miesišc. „Wojownikom cienia” pozostało jedynie organizowanie desperackich zamachów na znienawidzonego feudała. Nie udało im się jednak go powstrzymać. Oda Nobunaga realizował przecież wielkie dzieło jednoczenia kraju. Nawet gdyby jego nierozsšdny syn Nobukatsu nie wpakował się wczeœniej w konfrontację z shinobi z Iga, los prowincji i tak był przesšdzony. Oda sukcesywnie niszczył oœrodki niezależnej „ludowej” siły w Japonii. Gdy skutecznie przeciwstawili mu się buddyjscy chłopi z grup ikko-ikki, odpowiedział im równie brutalnš kampaniš, podczas której, w 1574 r., spalił żywcem tysišce ludzi stłoczonych w nadmorskiej twierdzy Nagashima. Walczšc z wojowniczymi sektami buddyjskimi, nie zawahał się, ku satysfakcji jezuickich misjonarzy, spalić całego kompleksu œwištynnego na górze Hiei (sprzyjajšcy katolicyzmowi Oda Nobunaga zyskał przez to wœród wielu buddystów opinię dowódcy majšcego konszachty z demonami.) Prędzej czy póŸniej Iga zostałaby spacyfikowana, gdyż jej społecznoœć żyła na uboczu systemu feudalnego.

Koniec œwiata shinobi

Inwazja na Iga oznaczała zniszczenie zorganizowanych klanów ninja. Nie oznaczała jednak końca istnienia tej klasy wojowników. Niedobitki uciekły z prowincji, a częœć z nich zacišgnęła się na służbę u Tokugawy Ieyasu (wasala Ody Nobunagi), który w 1600 r. zdobył władzę nad Japoniš i założył dynastię szogunów panujšcych aż do Rewolucji Meiji z 1868 r. Ieyasu bardzo cenił sobie usługi ninja i wielokrotnie z nich korzystał. To shinobi stanowili jego osobistš ochronę, a na ich czele stał sławny Hattori Hanzo, były dowódca ninja z Iga, który w 1562 r. odbił siostry Ieyasu trzymane jako zakładniczki na zamku wrogiego daimyo. Shinobi brali więc udział w kampanii Sekigahara z 1600 r., która dała Tokugawom władzę nad krajem. W 1614 r. uczestniczyli też w rajdach na oblężony zamek w Osace, a w latach 1637–1638 pomagali tłumić chrzeœcijańskie powstanie w prowincji Shimabara. Były to ostatnie bitwy w dziejach feudalnej Japonii, a shinobi wykorzystywano w nich do tego, co potrafili robić po mistrzowsku: pokonywania murów i fos, by siać chaos w szeregach obleganego wroga. Gdy nastał trwajšcy 230 lat pokój, popyt na takie umiejętnoœci gwałtownie spadł.

Częœć dawnych shinobi znalazła zatrudnienie jako strażnicy pałacowi u szogunów z rodu Tokugawa. Szogun Yoshimune Tokugawa, panujšcy w latach 1716–1745, próbował ożywić ducha ninja, tworzšc własnš policję politycznš o nazwie Oniwaban („ogrodnicy”). Miała ona przede wszystkim zdobywać informacje na temat daimyo oraz wysokiej rangi urzędników. To już nie było jednak to samo, co dawne organizacje shinobi. Czasy „wojowników cienia”, wdzierajšcych się w nocy do oblężonych zamków, odeszły już w przeszłoœć, a z biegiem lat ulegały zapomnieniu taktyki i metody dawnych shinobi. Ninja przechodzili ze sfery realnej polityki i sztuki wojennej do sfery legend.

Wieczna sława

Shinobi zagoœcili w ludowych legendach i dziełach literackich już w XVII w. Powstawały o nich pobudzajšce wyobraŸnię opowieœci, w których prawda mieszała się z fantazjš. Sławni shinobi krzyżowali w nich swoje losy ze znanymi daimyo, walczyli przeciwko demonom, latali w powietrzu i wykazywali się lisiš przebiegłoœciš. Popularnym dziełem literackim poœwięconym ninja była pochodzšca z poczštku XIX w. „Opowieœć o Walecznym Jirayi”. Jej tytułowy bohater był shinobim potrafišcym za pomocš magii zmieniać się w gigantycznš ropuchę. Walczył o względy pięknej Tsunade przeciwko złemu Orochimaru, shinobiemu zamieniajšcemu się w gigantycznego węża. Na kanwie tej opowieœci powstało wiele opowiadań, sztuk teatru kabuki, a także mang, czyli japońskich komiksów.