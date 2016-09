Mateusz Morawiecki nowym ministrem finansów

Wicepremier Mateusz Morawiecki od środy kieruje dwoma resortami: rozwoju i finansów. Został też szefem nowo utworzonego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Skupił w ten sposób w swoich rękach władzę nad gospodarką i finansami kraju.

– Sprawy gospodarcze to dla nas priorytet – mówiła w środę premier Beata Szydło podczas opóźnionej o dwie godziny konferencji po posiedzeniu rządu. – Będzie nimi kierować minister rozwoju. Ministerstwo Finansów ma realizować przyjmowane przez nas projekty rozwojowe. Dlatego musi ulec zmianie struktura Rady Ministrów.

Premier wyjaśniała, że skupienie władzy w rękach Morawieckiego to obciążenie go dodatkowymi zadaniami, „z których będzie się musiał wywiązać". Dodała, że odwołuje dotychczasowego ministra finansów Pawła Szałamachę, który „odejdzie do innych ważnych zadań" i który „sam poprosił o zmianę zatrudnienia".

Pytana o przyjęty w środę przez rząd projekt budżetu na 2017 r. czy też możliwość wzrostu cen energii, premier wyraźnie wskazywała na pełną odpowiedzialność za te kwestie nowego „superwicepremiera". To on już w piątek ma zaprezentować budżet z poprawkami po pierwszym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, to jemu w praktyce podlegają ministrowie resortów gospodarczych. – Co zrobić, żeby ceny prądu nie rosły? Co dalej z górnictwem? To są właśnie zadania, które stawiam przed Komitetem Ekonomicznym – zadeklarowała Beata Szydło. I dodała: – Trzeba znaleźć pieniądze na inwestycje w energetyce, jestem pewna, że minister Krzysztof Tchórzewski też będzie teraz oczekiwał na wsparcie ministra Morawieckiego.

W opinii opozycji, a także według nieoficjalnych wypowiedzi polityków PiS, zmiany podyktował Jarosław Kaczyński. – Wszyscy to widzą jako test. Prezes mówi Morawieckiemu: „sprawdzam, ponosi pan całą odpowiedzialność za gospodarkę" – przekonuje „Rzeczpospolitą" jeden z wiceministrów.

Ogłoszone w środę decyzje to jeden z wariantów zmian rozpatrywanych wcześniej na linii siedziba PiS przy Nowogrodzkiej – Kancelaria Premiera. Spekulowano, że dodatkowe kompetencje w związku z dymisją Szałamachy otrzyma szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, zaufany współpracownik szefowej rządu. Tak się jednak nie stało, mimo że, jak dowiadujemy się nieoficjalnie, premier opowiadała się za takim rozwiązaniem. Szydło poinformowała tylko, że wspólnie z Kowalczykiem przedstawi we wtorek nowe zasady zarządzania spółkami Skarbu Państwa i nadzoru nad nimi. Odpowiedzialność za likwidowany resort skarbu powierzono Kowalczykowi po odwołaniu w połowie września ministra Dawida Jackiewicza.

Szydło ogłosiła także zmiany w Kancelarii Premiera. Minister Adam Lipiński przejął funkcję pełnomocnika rządu ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego, odwołany został pełnomocnik ds. Światowych Dni Młodzieży Paweł Majewski, a sekretarzem stanu w KPRM mianowano Grzegorza Schreibera.