Rząd chce pomagać rodzicom, którzy stracą dziecko

Resort zdrowia chce stworzyć system pomocy rodzicom po stracie.

System nie powinien zostawiać człowieka samego w obliczu œmierci dziecka – uważajš rodzice chorych dzieci. I apelujš do resortu zdrowia o zapewnienie im instytucjonalnej pomocy.

„Szpitale powinny wdrożyć procedurę pomocy rodzicowi w obliczu tragedii, jakš jest œmierć dziecka" – pisze w liœcie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego Anna Ojer, założycielka i liderka grupy SOS Mieszkańcy Wawra Rodzicom z Centrum Zdrowia Dziecka (CZD), która od dwóch lat pomaga opiekunom małych pacjentów. – W ostatnim czasie wiele osób zwraca uwagę na warunki bytowe rodziców przebywajšcych z chorymi dziećmi w szpitalach. My uważamy, że pomocš należy objšć także tych, którzy stracili dziecko – tłumaczy Anna Ojer.

Do ministra napisała poruszona historiš matki, która trafiła do warszawskiego szpitala z miejscowoœci oddalonej o kilkaset kilometrów. Dziecko zmarło, a kobieta, która musiała odebrać z lokalnego urzędu akt zgonu dziecka, została zmuszona do zostania w Warszawie. „Taki rodzic doœwiadcza najgorszego. Nagle musi zebrać rzeczy ze szpitalnego pokoju, pożegnać ukochane dziecko, odwieŸć je w podziemia szpitalne i przyjœć następnego dnia po dokumenty, z którymi musi udać się do miejscowego urzędu. Rodzic (...) wychodzi ze szpitala w obcym mieœcie i nie wie, dokšd ma pójœć, gdzie przeczekać noc, co zrobić z torbami pełnymi rzeczy swoich i dziecka, jak znieœć ten ból w samotnoœci" – czytamy w apelu do ministra.

– Okazało się, że ten problem dotyczy wielu rodziców po stracie dziecka. Kiedy opublikowałam list w grupie na Facebooku, wielu z nich napisało do mnie prywatne wiadomoœci. Niektórym zabrakło wsparcia ze strony szpitala – mówi Anna Ojer. Dodaje, że rodzice po stracie mogš zwykle liczyć na wsparcie personelu szpitala. Często rozmawia z nimi psycholog, który jednak jest zatrudniony do wsparcia dziecka, a nie mamy czy taty. Trzeba mieć jednak szczęœcie, by na niego trafić – albo pomaga akurat małemu pacjentowi, albo już nie ma go w szpitalu, bo skończył dyżur.

Dlatego grupa SOS Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD wzywa resort do opracowania procedury pomocy rodzicom po stracie – objęcie ich opiekš psychologa, pomocš w znalezieniu noclegu czy transportu. Mama, o której pisze w liœcie do MZ Anna Ojer, przenocowała w zaprzyjaŸnionym domu, który często goœci rodziców małych pacjentów z Centrum. – Ale taka pomoc powinna być gwarantowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia – uważa.

Na razie rodzice mogš liczyć na wsparcie tylko wtedy, gdy dziecko umiera nie w szpitalu, a w hospicjum. – Gdy dziecko jest pod naszš opiekš, cała rodzina może liczyć na opiekę duchowš, psychologicznš i socjalnš. Zatrudniamy pracowników socjalnych, którzy pomagajš załatwiać sprawy zwišzane z orzeczeniem o niepełnosprawnoœci, gdy dziecko żyje, ale także wspierajš w organizacji pogrzebu, gdy odchodzi – mówi Elżbieta Tokarska z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. To dotyczy zarówno œmierci dziecka starszego, jak i wtedy, gdy rodzi się dziecko nieuleczalnie chore, a rodzina była pod opiekš hospicjum perinatalnego. We współpracujšcych z nimi szpitalach istniejš m.in sale pożegnań, w których rodzice mogš być ze swoim zmarłym dzieckiem tak długo, jak tego potrzebujš.

Zdaniem Elżbiety Tokarskiej wsparcie w chwili œmierci dziecka powinno być zapewnione we wszystkich szpitalach dziecięcych. – Dobrze, gdyby było to rozwišzane systemowo – mówi Tokarska.

Lukę w systemie dostrzega także Katarzyna Gardzińska, rzeczniczka Centrum Zdrowia Dziecka. – Œmierć dziecka w szpitalu to ogromna tragedia dla całej rodziny, dlatego pomoc i wsparcie rodziców w tych ciężkich chwilach jest bardzo ważne. Oczywiœcie staramy się wspierać rodziców w ramach możliwoœci, ale obecnie nie ma opracowanych takich standardów – tłumaczy.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Jakubiak zapewnia, że resort dostrzega problem: – Uważamy, że powinien być częœciš rozwišzań, jakie zaproponujemy w zwišzku z zapewnieniem rodzicom prawa do towarzyszenia dziecku w szpitalu 24 godziny na dobę. Pomoc rodzicowi po œmierci dziecka jest w pewnym sensie jego kontynuacjš – mówi „Rzeczpospolitej".

Dodaje, że resort odbył z NFZ już trzy spotkania w tej sprawie i tłumaczy, że na razie rodzice w tak trudnej sytuacji powinni szukać pomocy rzecznika praw pacjenta, która działa w każdym szpitalu.