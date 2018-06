Marek Suski: Niemcy uczyli nas demokracji komorami gazowymi

Liderzy chadeków, socjalistów, zielonych, liberałów i komunistów wysłali list do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Apelują o działanie w sprawie w Polski

Zdaniem przywódców frakcji, którzy podpisali się pod listem, ustawa o Sądzie Najwyższym powinna trafić do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Czytaj więcej: Szefowie pięciu frakcji PE chcą działania w sprawie Polski

- Dzisiaj mówi się o tym, że tu jest naruszenie demokracji, praworządności, tylko nie podaje się konkretnie, co by miało być takim naruszeniem. To jest taki bicz na Polskę - ocenił w TVP Info Marek Suski.

- Nie wiem, czy Niemcy maja takie moralne prawo, żeby nas pouczać. Kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi - dodał szef gabinetu politycznego premiera.