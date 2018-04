Krzysztof Łapiński: Obóz Dobrej Zmiany dostał zadyszki

Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński powiedział, że weto w sprawie ustawy degradacyjnej nie powinno doprowadzić do przekreœlenia dobrej współpracy przy innych ustawach.

Krzysztof Łapiński powiedział, że po wecie Andrzeja Dudy nie ma sensu podgrzewać atmosfery.

- Na tym œwiat i polska polityka się nie kończy. Było weto, które prezydent uzasadnił. Jeżeli przyjmiemy założenie, że zamyka to współpracę z PiS, to będzie to złe założenie - powiedział rzecznik prezydenta w rozmowie z Radiem Zet.

- Każdy, kto dobrze życzy Polsce i rzšdzšcemu obozowi, nie powinien formować ekstremalnych i emocjonalnych stanowisk, tylko na spokojnie powiedzieć, że doszło do takich a nie innych rozstrzygnięć i przy kolejnych ustawach trzeba ich uniknšć - dodał.

Rzecznik Andrzeja Dudy wyjaœnił, że prezydent zauważył w ustawie degradacyjnej nieprecyzyjne przepisy i brak œrodków odwoławczych. - Trudno wyobrazić sobie sytuację, że członkowie WRON tracš stopnie generalskie i nie majš prawa odwołać się od tej decyzji, chociażby dlatego, że może być to kwestionowane i może być powodem do roszczeń sšdowych - powiedział.

- Proszę wyobrazić sobie sytuację, że z mocy ustawy odbieramy stopnie generalskie Kiszczakowi i Jaruzelskiemu, rodziny idš do sšdu mówišc, że nie dano im prawa do obrony. Sšd przywraca stopnie i mamy groteskowš sytuację. Odbieranie, dawanie i znowu odbieranie? - pytał.

Łapiński odniósł się również do wypowiedzi Marka Suskiego, który zapowiedział, że nie poprze Andrzeja Dudy w kolejnych wyborach prezydenckich. - To poważna sytuacja, nie bagatelizujemy jej. Sš 2 lata, żeby przekonać ministra Suskiego. Chyba, że się nie uda, bo sam będzie startował - skomentował.