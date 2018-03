Szyszko: Zmiany w ministerstwie środowiska napawają pesymizmem

- Trudno jest mi oprzeć się wrażeniu, że komuœ zależy na tym, abym nie wypełnił swoich obowišzków - powiedział Jan Szyszko, były minister œrodowiska, w wywiadzie dla "Naszego Dziennika", komentujšc przygotowania do 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych COP24 w Katowicach.

Szczyt Klimatyczny w Katowicach odbędzie się w grudniu 2018 roku. Pytany, czy Polska podoła wyzwaniu w postaci organizacji Konferencji, Szyszko ocenił, że "niestety musi wyrazić pewien niepokój".

- Wielkš broniš Polski podczas dotychczasowych negocjacji był œwietnie wykształcony zespół przygotowany perfekcyjnie do prowadzenia dialogu i negocjacji. Budowaliœmy go od 20 lat, poprzez studia, szkolenia, staże zagraniczne. Pod względem jakoœci zespołów można nas było porównać do USA, Rosji, Arabii Saudyjskiej i Niemiec. Ostatnie zmiany w Ministerstwie Œrodowiska napawajš pesymizmem - ocenił były minister.

- Zlikwidowano stanowisko pełnomocnika rzšdu, odwołujšc Pawła Sałka, œwietnie wykształconego człowieka, najwyższej klasy specjalistę od unijnego, tak wielce szkodliwego dla polskiej gospodarki, pakietu klimatyczno-energetycznego. Podobno odszedł z ministerstwa młody, dobrze wykształcony, nieposiadajšcy kompleksów w układzie międzynarodowym, dyrektor odpowiedzialny za sprawy nawišzywania kontaktów i dialogu na szczeblu urzędniczym. To wielkie straty dla procesu negocjacji szczególnie w œwietle wyznaczonych celów dla COP24 - dodał Szyszko w rozmowie z "Naszym Dziennikiem".

- Rolš mojš jako prezydenta (Konferencji COP24 - red.) jest koordynacja działań i doprowadzenie do opracowania stosownych dokumentów. Wymaga to wielorakich negocjacji i dialogu. W obecnej sytuacji prawnej, po odejœciu z rzšdu, zostałem praktycznie sam - tłumaczył były szef resortu œrodowiska.

- Trudno jest mi uczestniczyć w koniecznych negocjacjach na forum międzynarodowym, a więc wypełniać swoje obowišzki. Trudno mi również samemu organizować spotkania międzynarodowe w Polsce. W tej sytuacji w końcu trudno jest mi oprzeć się wrażeniu, że komuœ zależy na tym, abym nie wypełnił swoich obowišzków - stwierdził Jan Szyszko.