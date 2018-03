Mateusz Morawiecki: Nie ma Polski "A" i "B". Jest Polska "Od A do Z"

Premier Mateusz Morawiecki wzišł udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze.

Premier podczas swojego wystšpienia zapewnił, że rzšd PiS nie zgodzi się na żadne zmiany, które pogorszyłyby sytuację polskiej wsi. Morawiecki podkreœlił, że tereny wiejskie to wielka szansa na rozwój całego kraju.

- Pierwsze 15 lat, zwłaszcza po rozpoczęciu zmian do 2004 r., do przystšpienia do UE, wieœ miała praktycznie cały czas pod górkę - powiedział szef rzšdu.

- Dla nas nie ma Polski "A", czy Polski "B", czy Polski "C". Dla nas jest Polska od A do Z. Od akceptacji do zwycięstwa dla wszystkich - dodał Morawiecki.

Premier mówił również, że jego gabinet robi wszyscy, by skutecznie walczyć o interesy polskich rolników. - Jesteœmy brani w kleszcze ze wszystkich stron i dlatego nie ustępujemy, bo bronimy interesu Polski i wyłšcznie interesu Polski. Po to zostaliœmy powołani i na pewno tego interesu będziemy bronić - mówił.

Morawiecki podkreœlił również, że obecnie na polskiej wsi widać duże różnice rozwojowe. - My ten równomierny rozwój na pewno będziemy starali się zagwarantować - to jest moje zobowišzanie - powiedział.