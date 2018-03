Morawiecki: Mniej wiceministrów to konsolidacja działań

Rzšd PiS tym się różni od poprzedników, że dotrzymuje słowa - rozpoczšł swoje wystšpienie premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki potwierdził, że przygotowywane sš zmiany legislacyjne, które zmieniš zasady kształtujšce rzšd i usprawniajšce jego pracę.

- Sztuka polega na tym, żeby najlepiej ze sobš współpracować i rozhermetyzować struktury - powiedział premier.

Morawiecki podziękował "za profesjonalizm i zaangażowanie" wiceministrom, którzy odejdš z powodu zmian strukturalnych - bo to jest zasadnicza przyczyna zachodzšcych zmian, jak powiedział.

Premier stwierdził, że prowadzony przeglšd resortów opierał się m.in. na analizie liczb -ilu pracowników przypada na konkretnego wiceministra i jakie majš oni zadania.

- Hasłem przewodnim jest konsolidacja działań, tam, gdzie kilka osób cišgnie linę, trudno jest konsolidować działania - mówił Morawiecki. Zapowiedział, że wcišgu najbliższych dwóch tygodni będš przedstawione kolejne nazwiska odwoływanych urzędników, by zgodnie z zapowiedziami premiera uszczuplić gabinet o około 20 wiceministrów.

Przeglšd resortów opierał się też na porównaniu liczby urzędników do składów rzšdów innych krajów UE.

Premier nie podał ani nazwisk wiceministrów, ani resortów, które opuœcili. Wiadomo jedynie, że z grona 126 wiceministrów ubędzie 17 osób.

W ostatni czwartek Morawiecki przyjšł już dymisję sekretarza stanu w KPRM Jarosława Pinkasa, wiceministrów infrastruktury Kazimierza Smolińskiego i Tomasza Żuchowskiego. Dymisję złożył też wiceminister œrodowiska i Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski.

Dziœ media podały również, że odwołany zostaje wiceminister sprawiedliwoœci Michał Woœ.

Rzeczniczka rzšdu podała nazwiska

Nazwiska zwolnionych wiceministrów podała po konferencji premiera rzeczniczka rzšdu Joanna Kopcińska. Sš to:

- Jerzy Materna, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej

- Andrzej Piotrowski, Ministerstwo Energii

- Piotr WoŸny, Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii

- Maciej Małecki, KPRM

- Rafał Bochenek, KPRM

- Paweł Sałek, Ministerstwo Œrodowiska

- Ewa Lech, Ministerstwo Rolnictwa

- Aleksander Bobko, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Michał Woœ, Ministerstwo Sprawiedliwoœci

- Krzysztof Silicki, Ministerstwo Cyfryzacji

- Marek Tombarkiewicz, Ministerstwo Zdrowia

- Piotr Gryza, Ministerstwo Zdrowia

Jak zastrzegła rzeczniczka, w kilku przypadkach zwolnieni wiceministrowie pozostajš w rzšdzie, by "realizować powierzone im wczeœniej zadania". - Zmienia się funkcja, nie zmienia się osoba, która ma te zadania koordynować. I proszę tego faktu nie łšczyć z żadnymi dodatkowymi apanażami - tym osobom zostały powierzone zadania, które majš zostać wykonane- mówiła rzeczniczka.

Decyzję premiera dotyczšcš odejœcia z rzšdu kilkunastu osób potwierdził dziœ rano w TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk. Ma to być "odważne wyjœcie naprzód i stworzenie modelu rzšdu eksperckiego".

Wczeœniej z kolei sam Mateusz Morawiecki zapowiadał odchudzenie swojego gabinetu o 20-25 procent.

Jak mówił dziœ Dworczyk, ogłoszone zmiany to efekt prowadzonego przez premiera przeglšdu resortów. Przeglšd ten z kolei to konsekwencje nagród, jakie przyznała była premier Beata Szydło sobie i swoim ministrom, nagród w wysokoœci od ponad 50 do ponad 80 tysięcy złotych.