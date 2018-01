Brudziński: Wkrótce zatrzymania ws. Marszu Niepodległości

- Nie mamy w Polsce problemów z afirmacjš nazizmu. Nasz problem polega na tym, że te kreatury, ci idioci - bo innego słowa na nich nie znajduję - przebierajšc się w mundury hitlerowskich zbrodniarzy muszš chować się w lesie, bo wiedzš, że gdyby wyszli na ulice, to od pierwszego lepszego przechodnia zostaliby pogonieni gdzie pieprz roœnie - powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych.

- Przez ulice niemieckich miast maszerujš naziœci i organizacje odwołujšce się do spuœcizny swojego rodaka, czyli Hitlera, i to maszerujš w iloœciach kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, palšcych izraelskie flagi i nawołujšcych do mordowania. A my słyszymy w Brukseli i - co zdumiewa – z Berlina, że to my mamy problem - stwierdził Brudziński w rozmowie w TVP Info.

Polityk PiS komentował wyemitowany w sobotę przez TVN reportaż, który wstrzšsnšł opiniš publicznš w Polsce. Materiał przedstawiał efekty przeniknięcia do stowarzyszenia "Duma i Nowoczesnoœć" dziennikarzy TVN. Na nagraniach widać m.in. toasty "za Adolfa Hitlera i naszš ojczyznę, ukochanš Polskę" w wykonaniu ludzi w mundurach Wehrmachtu, "ołtarzyk" ku czci Hitlera, a także częstowanie tortem z motywami flagi III Rzeszy.

Po sobotniej emisji reportażu "Superwizjera" TVN Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zatrzymała już szeœć osób. Za propagowanie ideologii faszystowskiej grozi im do dwóch lat więzienia.

- Słyszymy, że grozi Polsce faszyzm, od protestujšcych pod flagami Komunistycznej Partii Polski, która też jest nielegalna. Zero tolerancji wobec gloryfikujšcych niemieckich hitlerowców, ale i wobec gloryfikujšcych inny zbrodniczy system, totalitaryzm sowieckiego komunizmu - zapowiedział Brudziński.

Szef MSWiA zadeklarował też w rozmowie, że policja namierza osoby propagujšce treœci faszystowskie podczas Marszu Niepodległoœci 11 listopada 2017 roku. - W najbliższych dniach, jestem przekonany, będš pierwsze zatrzymania - powiedział. Œledztwo w sprawie publicznego propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiœci na tle narodowoœciowym, etnicznym czy rasowym w czasie Marszu prowadzi warszawska prokuratura.

Brudziński bronił jednak samej idei Marszu Niepodległoœci i krytykował nazywanie go "marszem faszystów" (np. przez przewodniczšcego frakcji ALDE w europarlamencie Guy'a Verhofstadta, który mówił w PE, że 11 listopada "na ulice Warszawy wyszło kilka tysięcy faszystów, neonazistów, białych suprematystów"). - Jak można nazwać faszystami moich znajomych, którzy pod biało-czerwonymi flagami radoœnie œwiętowali niepodległoœć Polski? W ten 60-tysięczny tłum weszła grupka bodajże oœmiu - w mojej ocenie prowokatorów - którzy rozwinęli transparenty i banery z treœciami faszystowskimi i takimi, jakie w Polsce sš œcigane przepisami kodeksu karnego - powiedział minister.