Obrona dobrego imienia Polski. Premier organizuje spotkanie

Premier Mateusz Morawiecki zaplanował na jutro spotkanie, którego celem będzie "przyspieszenie działań na rzecz obrony dobrego imienia Polski".

O planach Mateusza Morawieckiego mówił w TVP Info szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W jutrzejszym spotkaniu uczestniczyć majš m.in. reprezentanci ministerstwa spraw zagranicznych, kultury, przedstawiciele Sejmu i Senatu.

- Nie chcę uprzedzać, jakie to będš działania, ale to, co już się dzieje to zmiany zwišzane z instytutami polskimi, działania na forum międzynarodowym, dzięki którym będziemy budowali kanały formalne i nieformalne, dzięki którym będziemy mogli informować nie tylko elity, ale i media na temat tego, co się w Polsce dzieje - jaka była historia Polski i rola Polski w naszym regionie - powiedział Dworczyk.

- Będzie mowa o przyspieszeniu pewnych działań, których efektem ma być dbałoœć o dobre imię Polski, o rzeczywiste przedstawianie historii i miejsca Polski w Europie - mówił.

- Nie ma żadnych przesłanek, by zmieniać ustawę, która w tej chwili jest procedowana w Senacie, bo mówi o rzeczach oczywistych - stwierdził szef Kancelarii Premiera.

W pištek Sejm znowelizował ustawę o IPN. Według niej, za używanie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i podobnych będzie groziła kara grzywny lub trzech lat więzienia.

Ustawę skrytykował wczoraj izraelski premier Benjamin Netanjahu. Jego zdaniem nie ma podstaw do karania za takie sformułowanie, a “Holokaustowi nie można zaprzeczać”.

W zwišzku z nowelš ustawy zastępca ambasadora RP w Tel Awiwie został wezwany w niedzielę rano do izraelskiego MSZ.