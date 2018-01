Antoni Macierewicz: Historyczny moment. Trzeba to wykorzystać

Były szef MON Antoni Macierewicz uważa, że Polska jest obecnie w najlepszej sytuacji od lat 30. XX wieku.

Antoni Macierewicz mówił w rozmowie z "Gazetš Polskš Codziennie" o bardzo dobrej sytuacji geopolitycznej naszego kraju.

- Jeœli tego czasu dobrze nie wykorzystamy, będziemy musieli tłumaczyć naszym dzieciom, dlaczego zmarnowaliœmy tę szansę - ocenił były minister obrony narodowej.

- W zwišzku ze zmianami w Niemczech i we Francji to Polska jawi się jako główny punkt odniesienia, jako zwornik bezpieczeństwa NATO, bezpieczeństwa USA i bezpieczeństwa Europy. I to nie sš moje sformułowania, ale polityków i generałów amerykańskich - twierdzi Macierewicz.

Pytany, czy nasza sytuacja jest najlepsza od 70 lat, Macierewicz stwierdził, że nie ma wštpliwoœci, że tak jest.

- Ta koniunktura geopolityczna powstała dzięki realizacji idei polskiego ruchu niepodległoœciowego - mówił Macierewicz.

- Tego kursu nie należy hamować. Nie możemy się poddać szantażowi ze strony Unii Europejskiej i Rosji, lecz odwrotnie, musimy wykorzystać ten moment. Trzeba pamiętać, że ten dobry czas może minšć - dodał były szef MON.

Macierewicz mówił również na temat wyjaœnienia i ukarania osób winnych katastrofy smoleńskiej. - Raport techniczny będzie znany wiosnš. Jeżeli chodzi o stronę prawnš, to zależy od prokuratury. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przekazała do prokuratury wiele zawiadomień o możliwoœci popełnienia przestępstw, które zostały zidentyfikowane podczas prac komisji - powiedział Macierewicz.