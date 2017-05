Antoni Macierewicz: Za 10 lat powstrzymamy każdego agresora

Według Macierewicza konieczne jest nie tylko zwiększenie wydatków z co najmniej 2 do 2,5 proc. PKB, ale i odpowiednie gospodarowanie nimi. "Nawet nagromadzenie gigantycznych sum pieniędzy, bez właściwej ich alokacji, byłoby tylko marnotrawstwem i żerowiskiem dla różnorodnych grup przestępczych, które ciągle istnieją w środowiskach gospodarczych i społecznych" - przekonywał Antoni Macierewicz na konferencji prasowej po prezentacji Koncepcji Obronnej RP.

– Jeżeli rzeczywiście doprowadzą do tego, że nasz wysiłek zbrojeniowy będzie skoncentrowany tam, gdzie może przynieść największe efekty. Chodzi przede wszystkim o siłę ognia, o zdolność do rażenia przeciwnika i o systemy antydostępowe, które nie pozwolą drugiej stronie zdominować pola walki. Jeżeli to zrobimy, nie będziemy podlegali różnym lobby i układom, które przekształcają zbrojenia w swoisty koncert życzeń – dla każdego coś miłego, ale nic dla Polaków, nic dla państwa polskiego – mówił wieczorem w TVP Info Macierewicz.

– Jeżeli to realizujemy, zbudujemy obronę terytorialną a polska armia, zwłaszcza siły operacyjne, na które będzie szło 90 procent tych wydatków, zostaną zbudowane zgodnie z założeniami, to za 10 – 12 lat będziemy w stanie powstrzymać każdego agresora – dodał szef MON.

Więcej: TVP Info