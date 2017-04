Skrzypczak: Macierewicz, minister żelazny

Generał był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Pytany był m.in. o żądania opozycji, aby Antoni Macierewicz został odwołany z funkcji szefa MON. Jak twierdzi - wszyscy ministrowie mogą z rządu odejść, ale Macierewicz jest ministrem "żelaznym". Dlaczego?

- Ma siłę w sobie, ma charyzmę, ma uznanie polityków. Ma siłę swoją, która powoduje to, że się po prostu liczą z nim i tyle - mówił generał. Tłumaczył, że Macierewicz od razu po objęciu swojej funkcji zrobił to, co"Siemoniak widział, że można zrobić, ale nie zrobił": załatwił podwyżki, zwolnił limit ograniczeń na awanse dla podoficerów, uruchomił temat związany z przedłużeniem służby żołnierzy, którzy kończyli dwunastoletnią służbę.

Zdaniem Skrzypczaka, opozycja "grzmi" na Macierewicza, bo to jest "domena opozycji". Zauważa jednak, że opozycja weryfikuje to, co szef MON mówi, a między deklaracjami Macierewicza a jego działaniami jest duża rozbieżność.

- Jak będzie więcej zgodności między deklaracją a realizacją, wtedy będzie mniej argumentów miała opozycja - mówił generał.

Skrzypczak podkreślił, że wojskowi nie powinni się angażować w jakąkolwiek działalność partyjną. Skomentował też krążące plotki, że oficerowie WSI szykują "pucz".

- Żeby pucz przeprowadzić, to trzeba mieć siłę. A na pewno oficerowie WSI nie mają przełożenia na armii, nie są w stanie jakiegokolwiek puczu przeprowadzić. My generałowie, oficerowie WP, nie jesteśmy, nie to że zdolni, ale przekonani, że jedyną formą poprawy sytuacji w Polsce jest pucz armii, to jest niedopuszczalne - powiedział Skrzypczak.

