Andrzej Halicki: Nowoczesna powinna poprzeć wniosek o wotum nieufności

Prowadząca program rozpoczęła rozmowę od nieporozumień wewnątrz opozycji, która nie mogła dopasować dogodnego terminu, aby wspólnie spotkać się i porozmawiać o wniosku PO dotyczącym wotum nieufności wobec rządu. - Przewodniczący Ryszard Petru spotykał się prezesem Jarosławem Kaczyńskim, potrafił szybko znaleźć czas – komentował Halicki. Jego zdaniem do takiego spotkania – Nowoczesnej z PO – dojdzie dzisiaj.

- Obowiązkiem nas, największego klubu opozycyjnego, było przygotowanie takie wniosku – mówił Halicki. - To nie jest tylko kwestia pokazania alternatywy w przyszłości, ale też pokazanie jak PiS rządzi – dodał poseł.

Halicki zdaje sobie sprawę, że wniosek nie ma szans, aby został przegłosowany korzystnie dla opozycji, ale odbędzie się w związku z nim debata w Sejmie. - Jeżeli przygotowujemy wniosek i podpisuje się pod nim określona liczba posłów, to najistotniejszą kwestią jest debata, w której udział wezmą wszyscy – powiedział parlamentarzysta.

- Nie ma wątpliwości, że Nowoczesna powinna wziąć udział w tej debacie w sposób krytyczny wobec PiS. A jeśli tak to powinna poprzeć wniosek PO – powiedział Halicki.

Poseł mówił, że jest wiele obszarów, za które należy krytykować rząd PiS. M.in. za bardzo surowe kary dla osób, które będą chciały oszukać na podatku VAT. - Za morderstwo jest mniejsza kara, niż za złe wypełnienie sprawozdania – powiedział Halicki.

Kolejnym wątkiem dyskusji była wczorajsza akcja Platformy, gdy jej politycy sadzili drzewa, na znak protestu przeciwko wycince drzew. - Legalnie sadziliśmy te drzewka, ale przyjechała policja – mówił Halicki. – Dwa miliony drzew zostało wyciętych w ostatnich miesiącach – dodał.

Gość krytykował PiS za to, że do tej pory nie zmienił ustawy o wycince drzew. - Są w stanie zmienić ustrój, a nie są w stanie naprawić złej ustawy od 16 grudnia – grzmiał Halicki. Dodał, że jego zdaniem w tym przypadku nie chodzi o lobbing deweloperów. - To lobbing przemysłu drzewnego, ale nie wchodźmy w szczegóły.

Halicki wspomniał też o sytuacji z wczoraj, że na Nowogrodzką przyjechali ministrowie i pani premier Beata Szydło, przed posiedzeniem rządu. - Przypadek sprawił, że dowiedzieliśmy się, że prawdziwa odprawa przed posiedzeniem odbywa się na Nowogrodzkiej – mówił gość. - Tak nie może funkcjonować normalny kraj.