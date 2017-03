Deklaracja Rzymska. Sukces dyplomacji? "Warunki były spełnione"

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Przed wylotem do Rzymu Beata Szydło powiedziała, że deklaracja nie jest ambitna na tyle, na ile oczekiwał tego polski rząd. - Europę stać na więcej, ale to dokument możliwy do przyjęcia przez wszystkie państwa w obecnej sytuacji politycznej - powiedziała premier.

Szydło dodała, że w deklaracji znajdą się postulaty, na których zależało polskiemu rządowi. Premier wymieniła cztery: Jedność Europy, wspólny, niepodzielony rynek, polityka obronna UE realizowana w ścisłym powiązaniu z polityką NATO i odpowiednia pozycja parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym. Premier dodała, że te warunki polskiego rządu znalazły się w Deklaracji Rzymskiej.

- Deklaracja Rzymska zostanie przyjęta, odpowiedzialnie mogę powiedzieć, że wynegocjowany tekst mogę podpisać, bo jest on dla Polski bezpieczny i polskie postulaty zostały spełnione - kontynuowała premier.

O niepewnym sukcesie rządu mówi opozycja. Platforma Obywatelska zarzuca Beacie Szydło, że tworzy wrażenie sukcesu polskiej dyplomacji, a tymczasem warunki, o których mówi, były już wcześniej zapewnione.

- Deklaracja Rzymska jest przygotowywana od dłuższego czasu. Warunki premier Beaty Szydło są już tam zapisane. Trzeba czytać ze zrozumieniem - powiedział Grzegorz Schetyna.