Minister środowiska Jan Szyszko brał udział w polowaniu na bażanty

Polowanie odbyło się 11 lutego w Grodnie pod Toruniem. Wśród kilkunastu myśliwych, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, byli szef Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch i minister środowiska Jan Szyszko. O sprawie informuje portal Wirtualna Polska.

Pracownicy Ośrodka Hodowli Zwierzyny od rana pakowali bażanty w klatki. Gdy w specjalnie przygotowanym miejscu rozstawią się myśliwi, pracownicy wypuszczają ptaki z klatek.

- Normalnie bażant lata nisko, nad drzewami. Te są wyrzucane i szybują w górę, bo wcześniej w klatkach nie mogły tak latać. Pierwszy raz mogą się wzbić wyżej, przez co są łatwym celem i dostają kulkę - mówi informator portalu.

- To jest niehumanitarne i nie ma nic wspólnego z łowiectwem. To jak kłusownictwo i strzelnica, tylko za duże pieniądze. Poza tym na strzelnicy jest trudniej trafić do rzutki, niż tu do bażanta - dodaje.

Jeden z pracowników ośrodka zdradził szczegóły polowania. - Składało się z sześciu miotów, czyli rund. Po czterech była przerwa na jedzenie. W lesie był dla myśliwych przygotowany pieczony dzik - powiedział.

Podczas polowania odstrzelono około 400 ptaków. Jeszcze kilka lat temu ptaki były wypuszczane przed polowaniem, ale część z nich uciekało. Myśliwi płacą za bażanty, więc nie chcieli by tak było.

