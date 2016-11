Mateusz Morawiecki o kwocie wolnej od podatku: Doceńmy ciężką pracę polityków

Senat za podniesieniem do 6,6 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku.

Wcześniej tego dnia Sejm - przyjmując poprawki Senatu do nowelizacji ustawy PIT, CIT i Ordynacji podatkowej - postanowił, że kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie w 2017 r. do 6,6 tys. zł, ale zarabiający ponad 127 tys. zł rocznie stracą prawo do tego odliczenia.

- To jest jak najbardziej poważne traktowanie wyborców. Traktujmy obietnice bardzo poważnie. Chcieliśmy wypełnić jak najwięcej obietnic, jednocześnie zapewniając spójność finansów publicznych. To jest bardzo ważne dla 3 mln najbiedniejszych. Rozwiązań było kilka i pracowaliśmy nad tym, które byłoby najbardziej optymalne - mówił w TVN24 Mateusz Morawiecki.

Jedną z przedwyborczych obietnic było podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8 tys. złotych.

- Tej obietnicy na pewno dotrzymaliśmy w takim stopniu, w jakim mogliśmy dotrzymać. Nikt nie obiecał tyle, co poprzedni rząd. My obiecaliśmy i dotrzymujemy słowa - odpowiedział wicepremier.

Nie zmieniła się kwota wolna od podatku dla polityków. Pozostanie ona na poziomie 30 451 złotych. - Posłowie wykonują bardzo ciężką pracę i od 20 lat nie mieli regulacji wolnej od podatku. Doceńmy ciężką pracę polityków - tłumaczył Morawiecki.